Wer darf wählen? Wer steht zur Wahl? Das müssen Sie über die Wahlwiederholung in Berlin jetzt wissen

In Berlin gehen alle von einer Wiederholung der Wahl des Abgeordnetenhauses und der Bezirksverordnetenversammlungen aus. Das Landesverfassungsgericht hat sich dazu bereits deutlich positioniert. Eine endgültige Entscheidung wird am 16. November verkündet. Dann müssen innerhalb von 90 Tagen die Wahlen stattfinden. Die erwartete Entscheidung ist ein juristisches Novum in der Bundesrepublik Deutschland und es schließen sich unzählige juristische und politische Fragen an. Die wichtigsten sollen hier beantwortet werden:

„Wir warten mit der Vorbereitung nicht bis zur Entscheidung, sondern legen schon längst los.“ Stephan Bröchler, Landeswahlleiter von Berlin

Wann findet die Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl statt?

Innerhalb von 90 Tagen nach der Entscheidung des Landesverfassungsgerichts muss die Wahl durchgeführt werden. Landeswahlleiter Stephan Bröchler hält den 12. Februar 2023 für einen wahrscheinlichen Wahltermin – das wäre der letzte Sonntag vor Ablauf der Frist. Bröchler legt den Termin nach der Entscheidung des Gerichts eigenständig fest. Bis zur Wahl muss noch Papier für die Stimmzettel gekauft werden und mehr als 40.000 Wahlhelfer müssen gefunden werden, deshalb soll der Termin eher am Ende der Frist liegen. Normalerweise dauert die Vorbereitung auf eine Wahl rund ein Jahr. Jetzt hat die neue Landeswahlleitung nur vier Monate Zeit. Bröchler sagt: „Wir warten mit der Vorbereitung nicht bis zur Entscheidung, sondern legen schon längst los.“

Ist eine komplette Wahlwiederholung schon beschlossen?

Wichtig ist: Das Gericht hat bisher noch kein Urteil gefällt. Aufgrund der sehr deutlichen Einlassungen der Richter bei der Anhörung Ende September gehen aber alle Beobachter vom Szenario einer kompletten Wiederholung der Wahl aus. Sicher ist das jedoch noch nicht. Das Gericht könnte seine vorläufige Rechtseinschätzung aufgrund neuer Erkenntnisse korrigieren. Die Landeswahlleitung hat während der Verhandlung neue Beweise eingebracht, die die Begrenztheit der Fehler auf wenige Wahllokale veranschaulichen sollen. Der Rechtsbeistand des Senats hatte in der Anhörung herausgearbeitet, wie sehr das Landesverfassungsgericht von bisheriger Rechtsprechung abweicht. Renommierte Staatsrechtler haben die Rechtsauffassung des Gerichts inzwischen scharf kritisiert.

Die Wahl wird mit einem neuen Wählerverzeichnis durchgeführt

Wer darf bei einer möglichen Wiederholungswahl abstimmen?

Weil die Wahlwiederholung mehr als sechs Monate nach der ursprünglichen Wahl im September 2021 erfolgt, müssen neue Wählerverzeichnisse angefertigt werden. Dies passiert gerade schon. Das heißt, wer inzwischen nach Berlin gezogen ist, darf mitwählen, obwohl er bei der ursprünglichen Abgeordnetenhauswahl nicht wahlberechtigt gewesen wäre. Genauso wie Personen, die seither 18 Jahre alt geworden sind. Wer aus Berlin weggezogen ist, darf dementsprechend nicht noch einmal seine Stimme abgeben. Wer seit der ersten Wahl innerhalb von Berlin umgezogen ist, wählt an seinem neuen Wohnort.

Wer steht dann zur Wahl?

Auch eine komplette Wahlwiederholung ist juristisch betrachtet keine Neuwahl. Deshalb müssen die gleichen Kandidierenden antreten wie bei der ursprünglichen Wahl. So ist es in der Berliner Landeswahlordnung vorgeschrieben. Die Parteien müssen also mit den gleichen Listen und Direktkandidierenden antreten. Wenn Nominierte inzwischen weggezogen oder verstorben sind, sind wohl Nachnominierungen möglich.

Stephan Bröchler, neuer Landeswahlleiter, bei einer Pressekonferenz nach der Sitzung des Berliner Senats im Roten Rathaus. © dpa / Fabian Sommer

Wie sollen erneute Wahlfehler vermieden werden?

Der neue Landeswahlleiter Stephan Bröchler plant bereits für die komplette Wiederholung der Wahl. So wurde tonnenweise Papier für die Millionen Stimmzettel bestellt. Damit es nicht wieder zu einer Knappheit kommt, wurden diesmal sogar 140 Prozent der notwendigen Menge bestellt. Bei der vergangenen Wahl waren es 116 Prozent. Außerdem sollen diesmal mehr Wahlhelfer dabei sein, wofür unter anderem das sogenannte „Erfrischungsgeld“ erhöht werden soll. Pro Stimmlokal soll es mindestens drei (statt zwei) Wahlkabinen geben. Je nach dem welche Anforderungen das Gericht in seinem schriftlichen Urteil an eine ordnungsgemäße Wahl stellt, könnte es auch deutlich mehr als die bisherigen 2257 Wahllokale geben. Bröchler sagt: „Ein anderes Großereignis wie ein Marathon oder Halb-Marathon darf an dem Tag nicht stattfinden. Wir müssen uns auf das Gelingen der Wahl konzentrieren.“

Die Wahl wird wiederholt, die Legislaturperiode läuft wohl weiter

Darf das Berliner Abgeordnetenhaus bis dahin überhaupt weiterhin Gesetze beschließen?

Senat und Parlament bleiben trotz der möglichen Ungültigkeit der Wahl handlungsfähig. Das Gericht hatte festgelegt, dass alle bisherigen Entscheidungen des Abgeordnetenhauses wirksam bleiben. Bis zur Wiederholung der Wahl dürfen auch neue Gesetze „zur Sicherstellung der Kontinuität staatlichen Handelns“ beschlossen werden. Ob dies alle Rechtsakte oder nur besonders wichtige betrifft, darüber gibt es zumindest in der Berliner Landespolitik unterschiedliche Auffassungen. Das amtierende Parlament hat zum Beispiel schon den Haushalt für die kommenden Jahre beschlossen, ein milliardenschwerer Nachtragshaushalt wegen Inflation und Energiekrise soll im Dezember folgen. ist Das Grundproblem ist: Da noch kein Urteil vorliegt, fehlt auch eine schriftliche Urteilsbegründung, in der solche Details vom Gericht geklärt werden müssten.

Geht die Legislaturperiode weiter oder fängt eine neue an?

Dazu hat sich das Gericht bisher nicht positioniert. Die Landeswahlordnung legt nahe, dass das Wahlergebnis bei einer Wahlwiederholung „neu festgestellt“ wird. Daraus schließen die meisten Juristen, dass die fünf Jahre dauernde Legislaturperiode weiterläuft und keine neue beginnt. Das würde bedeuten, dass die nächsten Wahlen weiterhin im Jahr 2026 stattfinden und sich nur das Parlament „zwischendurch“ neu zusammensetzt. Alle begonnenen Gesetzgebungsvorhaben dürften weiterlaufen. Diese würden bei einer komplett neuen Legislaturperiode abgebrochen. Das Problem: Wenn sich durch die komplette Wahlwiederholung die Zusammensetzung des Parlament deutlich ändert, könnte auch eine neue Regierungskoalition zusammenkommen. Dann würde das neu gewählte Parlament wohl eine/n neue/n Regierungschef/in für die verbliebenden dreieinhalb Jahre wählen.

Kann das Bundesverfassungsgericht das Berliner Landesverfassungsgericht überstimmen?

Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, per Verfassungsbeschwerde gegen das erwartete Urteil des Landesverfassungsgerichts für die Abgeordnetenhauswahl vorzugehen. Der Senat hat zwar schon ausgeschlossen, das zu tun, aber auch alle anderen Verfahrensbeteiligten könnten diesen Weg gehen. Allerdings ist das Bundesverfassungsgericht im deutschen Föderalismus keine grundsätzliche Superrevisionsinstanz, die als höhere Prüf-Instanz über den Landesverfassungsgerichten steht. In einem ähnlichen Fall in Hamburg 1993 hatte das Bundesverfassungsgericht sich nicht zuständig gesehen. Das Landesverfassungsgericht selbst hatte bereits angedeutet, seine Entscheidung nicht selbst in Karlsruhe vorlegen zu wollen. Dies wäre jedoch möglich.

Was ist mit der Bundestagswahl in Berlin?

Das Verfahren zur Bundestagswahl läuft getrennt. Die Ampel-Koalition will die Wahl in rund 300 von 2257 Stimmbezirken in Berlin wiederholen lassen, in denen besonders schwere Wahlfehler auftraten. Der Bundestag entscheidet darüber in Kürze. Eine Anfechtung der Entscheidung vor dem Bundesverfassungsgericht ist sehr wahrscheinlich. Dieses müsste dann eine Grundsatzentscheidung treffen, ein Prozess, der wohl mehrere Monate in Anspruch nehmen würde. Die Wahlwiederholung für den Bund dürfte deshalb deutlich später stattfinden. Einige Berliner müssen also im kommenden Jahr wohl an zwei verschiedenen Tagen Wählen, die Landeswahlleitung muss zwei Wahlen organisieren.

Wann beginnt der Wahlkampf für das Abgeordnetenhaus?

Der Wahlkampf hat schon begonnen. Alle Parteien stellen sich auf eine komplette Wahlwiederholung ein. Die Parteivorsitzenden der Koalition arbeiten an einer Liste von wichtigen Projekten, die unbedingt noch gemeinsam fertiggestellt werden soll. Dazu könnte etwa das Wahlalter mit 16 Jahren (allerdings erst für die nächste reguläre Wahl) gehören, aber natürlich auch der notwendige Nachtragshaushalt. Viele andere Projekte dürften nun nicht mehr verfolgt oder blockiert werden. Sieben Wochen vor der Wahl dürfen die Parteien Plakate aufhängen. Bei einem Wahltermin Mitte Februar würde diese Phase am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag beginnen.

