Wer kennt diese Männer? Unbekannte wollten Geldautomat sprengen – Berliner Polizei sucht mit Fotos

Mit der Veröffentlichung mehrerer Bilder sucht die Berliner Polizei öffentlich nach zwei Männern, die versucht haben sollen, einen Geldautomaten in Altglienicke zu sprengen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 23. Januar 2022. Demnach sollen die beiden Verdächtigen kurz nach 20 Uhr in einer Filiale der Berliner Volksbank in der Siriusstraße versucht haben, den Automaten mithilfe einer Sprengung zu öffnen. Dies sei jedoch nicht gelungen. Der Automat wurde stark beschädigt. Verletzt wurde niemand.

© Polizei Berlin

Auf ihrer Internetseite hat die Polizei Berlin insgesamt acht Bilder aus Überwachungskameras veröffentlicht. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung der Tatverdächtigen.

© Polizei Berlin

Sie fragen: Wer kennt die abgebildeten Männer? Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen? Wer hat die Tatvorbereitung oder Flucht beobachtet? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt am Tempelhofer Damm 12 unter der Rufnummer 030-4664944324, per E-Mail an lka443@polizei.berlin.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Informationen können auch über die Internetwache der Polizei Berlin übermittelt werden. (Tsp)

