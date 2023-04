Wer kennt diesen Mann? Polizisten nach „Querdenken“-Demo mit Reizgas verletzt – Berliner Staatsschutz fandet nach Verdächtigem

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet der Polizeiliche Staatsschutz in Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Der Unbekannte soll bereits vor über zwei Jahren zwei Polizeibeamte in Mitte angegriffen und verletzt haben, wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach kam es am 18. November 2020 gegen 12.30 Uhr im Bereich der Ebertstraße zu der Tat. Zuvor soll der Gesuchte an einer Demonstration „mit Themenbezug ‚Querdenken‘“ teilgenommen haben, die zum Zeitpunkt der Tat bereits aufgelöst war. Aus kurzer Distanz habe der Verdächtige zwei Sprühstöße aus einem Reizstoffsprühgerät auf zwei festnehmende Beamte abgegeben, teilte die Polizei mit. Die beiden Polizisten wurden im Gesicht getroffen und verletzt.

Der Gesuchte soll zwei Polizisten mit Reizstoff verletzt haben. © Polizei Berlin

Trotz intensiver Ermittlungen habe man den Verdächtigen auch über zwei Jahre nach der Tat bislang nicht namhaft machen können, hieß es weiter. Der Staatsschutz bittet daher um Hinweise zu den Personalien des Mannes und zu seinem Aufenthaltsort. Auch Zeugen, die sonstige Angaben zu dem Gesuchten oder seinen strafbaren Handlungen machen können, sollen sich melden.

Hinweise nimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes im Bayernring 44 in Tempelhof unter der Rufnummer (030) 4664 - 953250 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)

Zur Startseite