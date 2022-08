Der angenehme Sommer mit Temperaturen um die 25 Grad ist in der Hauptstadt erst mal vorbei. Am Mittwoch wurden es 33 Grad, es gilt eine extreme Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes. Das ist die höchste Warnstufe.

Doch der Höhepunkt in Sachen Temperaturen wird erst morgen erreicht. Donnerstag sind bis zu 37 Grad möglich, bevor sich die Temperaturen wieder auf unter 30 Grad abkühlen.

Die gute Nachricht: Berlin ist eine grüne Stadt. Das ist schön fürs Auge und ein spürbarer Vorteil bei Hitze. Die Pflanzen in Wäldern, Parks und am Straßenrand kühlen die Luft ab, ganz im Gegenteil zu Beton, Parkplätzen und zu Steinversiegelungen an Wohnhäusern, wo die Hitze gespeichert wird.

Die kühlsten Orte sind am Stadtrand

So mancher Berlin-Tourist oder Bewohner eines innerstädtischen Szeneviertels denkt Berlin kaum weiter als bis zu den Grenzen des S-Bahn-Rings. Diese Beschränkung ist gerade in Zeiten von Sommerhitze und Klimawandel im wahrsten Sinne des Wortes uncool.

In der Hitze nämlich schwitzt es sich im bewaldeten Stadtrand viel besser als im Zentrum, wo aber immerhin mit dem Tiergarten eine große grüne Fläche zum Verweilen einlädt.

Große kühle Areale sind der Grunewald im Südwesten, der Müggelsee im Südosten und die Forste von Spandau und Tegel im Nordwesten.

Die Berliner Erfrischungskarte

Die Berliner Erfrischungskarte mit Daten der Bezirke und Landesbehörden ist ein Wegweiser zum Abkühlen. Die Karte zeigt die schattigsten, kühlsten und windigsten Orte der Hauptstadt, auf Wunsch werden auch Lokalitäten wie Badestellen, Brunnen und Grünanlagen angezeigt.

Die Erfrischungskarte liegt voll im (Wetter)Trend: Der 20. Juli war mit Temperaturen von um die 40 Grad der bisher heißeste Tag des Jahres in Deutschland. Berlin droht das fünfte Dürrejahr in Folge. Immerhin scheint das Extremwetter am Ende dieser Woche vorerst wieder vorbei zu sein:

Freitag sind derzeit 27 Grad und Regen vorhergesagt, am Wochenende und zum Wochenstart erwarten uns angenehme 24 bis 26 Grad in Berlin.