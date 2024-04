Wetter in Berlin und Brandenburg Am Sonntag noch Sonne, dann Wolken und Schauer

Nach einem bewölkten Start zeigt sich am Sonntag die Sonne in Berlin und Brandenburg. Der Tag beginnt mit einzelnen leichten Schauern, später scheint zeitweise die Sonne und es bleibt trocken, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Es wird kühler als an den Vortagen: Die Temperaturen erreichen 15 Grad in der Prignitz und 19 Grad in der Niederlausitz, in Berlin liegen sie um die 17 Grad.