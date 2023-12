Wetter zwischen den Jahren Mittwoch startet mit Sonne in Berlin und Brandenburg

Nach den Feiertagen scheint am Mittwoch in Berlin und Brandenburg zwischen wenigen Wolken die Sonne. Ab Mittag nimmt die Bewölkung von der Elbe her allmählich zu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Zwischen Prignitz und Oberhavel fällt am Abend leichter Regen. Bei Tageshöchsttemperaturen zwischen fünf und sieben Grad weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Der Morgenlage Newsletter Die wichtigsten Nachrichten des Tages — morgens direkt in Ihr E-Mail-Postfach. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es zunächst wolkig und überwiegend trocken. Nach Mitternacht ziehen von Nordwest nach Südost allmählich mehr Wolken auf. Stellenweise fällt etwas Regen. Die Temperaturen sinken auf fünf bis zwei Grad. Es weht schwach bis mäßig.

Wolkig mit einigen heiteren Abschnitten ist das Wetter am Donnerstag. Anfangs regnet es örtlich etwas, später bleibt es die meiste Zeit über trocken. Auf milde neun bis zwölf Grad steigen die Temperaturen. Ein mäßiger, teils böiger Wind weht.

Bei wechselnder Bewölkung gibt es in der Nacht zum Freitag vereinzelt Schauer. Die Temperaturen gehen auf acht bis fünf Grad zurück. Es weht mäßig bis frisch, zeitweise mit Windböen. Stürmisch wird es örtlich am Freitag. Bei vielen Wolken fallen zeitweise Schauer. Die Temperaturen steigen auf neun bis zwölf Grad. (dpa)