Wie links waren die Silvester-Krawalle in Berlin? Ein Antifa-Pullover sorgt für Spekulationen in den sozialen Netzwerken

Das TikTok-Video eines jungen Berliners hat die Debatte um die Silvester-Ausschreitungen und insbesondere jene, die dafür verantwortlich sind, weiter angeheizt. Zu sehen ist ein umfangreiches Pyro-Spektakel rund um die Kreuzung am Schöneberger Kleistpark, mehrere Feuerwerks-Batterien explodieren direkt auf der Straße.

Während im Bild vor allem Jugendliche zu sehen sind, die mit ihren Smartphones die Szenerie festhalten, laufen plötzlich zwei vermummte Personen durch das Bild. Eine trägt einen schwarzen Pullover, aufgedruckt ist das Logo der „Antifaschistischen Aktion“.

Auf TikTok selbst erhielt der Clip kaum Beachtung, doch das neue YouTube-Format des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt bediente sich an dem Kurzvideo für eine Dokumentation über die Silvesternacht. Aufmerksame Zuschauer schnitten die Szene heraus und verbreiteten sie auf anderen sozialen Netzwerken wie Twitter und Telegram.

Schnell war für viele Nutzer der entsprechenden Social-Media-Plattformen klar, dass sich neben Jugendlichen mit Migrationshintergrund auch linksradikale „Antifa-Aktivisten“ an den Berliner Krawallen in der Neujahrsnacht beteiligt hatten. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Manuel Ostermann, schrieb auf Twitter ebenfalls, dass Videos die Präsenz von „Antifa-Extremisten“ belegen würden.

Berliner Polizei: keine Erkenntnisse über Beteiligung Linksradikaler

Die Berliner Polizei sieht das etwas anders. Schon am Montag teilte sie mit, dass es derzeit keine Erkenntnisse über die Beteiligung der linken Szene an den Ausschreitungen in der Hauptstadt gebe. Recherchen des Tagesspiegel ergeben ein ähnliches, wenn auch differenziertes Bild. So wurde in den Tagen vor Silvester in linksradikalen Kreisen wiederholt dazu aufgerufen, sich gegen Mitternacht am Kottbusser Damm/Ecke Sanderstraße einzufinden.

Der Ort war bereits in den vergangenen Jahren Schwerpunkt von Auseinandersetzungen mit Einsatzkräften in der Silvesternacht. So auch dieses Mal. Über mehrere Stunden errichteten Jugendliche Straßenbarrikaden und griffen Polizei und Feuerwehr mit Pyrotechnik an. Dokumentiert wurden die Auseinandersetzungen vor allem durch Twitter-Accounts, die der linksradikalen Szene zuzuordnen sind.

Ein Pressefotograf, der regelmäßig von linken Protesten in der Hauptstadt berichtet, schilderte dem Tagesspiegel, dass zwar einige wenige bekannte Gesichter aus der linken Szene vor Ort in der Sanderstraße gewesen sein sollen. Diese hätten sich aber größtenteils am Rand des Geschehens bewegt und sich zurückgehalten.

Die Beweise für die angeblich aktive Unterstützung der Neuköllner Ausschreitungen durch Linksradikale bleiben also ähnlich dünn, wie der Beleg für die Beteiligung der Szene in Schöneberg, nur weil eine zufällig aufgenommene Person in einem Video ein „Antifa“-Logo auf ihrem Pullover trug.

Eigene Lesart der Silvester-Eskalation seitens der linken Szene

Dennoch ließen Teile der linken Hauptstadtszene nichts unversucht, die Silvester-Eskalation um eine ganz eigene Lesart zu ergänzen. Auf dem anarchistischen Internetblog „Non“ wurde noch am ersten Tag des neuen Jahres ein Eintrag veröffentlicht, der insbesondere die Ausschreitungen in der Neuköllner Sanderstraße zu einem Moment der revolutionären Freiheit umdeutet.

In dem Text heißt es unter anderem, dass sich bereits im Vorfeld andeutete, was in der Sanderstraße in der Nacht des Jahreswechsels passieren würde. „Wer auf den Straßen dieser Stadt unterwegs ist, sich außerhalb seiner Wohlfühlblase bewegt, sich mit den proletarischen Jugendlichen unterhält, wusste, dass die Nacht der Abrechnung gekommen war“, schreibt der Autor und begründet den „proletarischen Aufstand“ mit fast drei Jahren Pandemie-Ausnahmezustand sowie Schikanen und Repressionen durch die Polizei.

