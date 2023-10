Wie viel kostet deine Tochter? Wenn der Weg zur Kita über den Berliner Straßenstrich führt

Als Elternteil sieht man oft die Welt mit anderen Augen als vorher. Das ging mir mit vielen Dingen so, besonders aber mit dem Thema Prostitution. Als kinderlose, jüngere Frau hatte ich keine besondere Meinung dazu. Bei meiner Arbeit als Journalistin hörte ich mir mehrmals die Sichtweisen von Frauen an, die ihr Geld so verdienten. Meist waren ihre Geschichten mitleiderregend. Und schrieb sie eher neutral auf. Wenn Männer mich auf der Straße ansprachen und fragten, wie viel es mit mir kosten würde, fand ich das zwar sehr unangenehm und hatte an dunklen Ecken auch mal Angst. Das ist eben so, dachte ich aber und zuckte innerlich mit den Achseln. Es geschah ja nicht so oft.