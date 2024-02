Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin Der lange, dunkle Schatten der Pannenwahl

Wahltage gelten als Feiertage der Demokratie. Dieser Berliner Sonntag ist keiner gewesen. Nicht einmal die Hälfte der Wahlberechtigten hat bei der Wiederholung der Bundestagswahl ihre Stimme abgegeben. Das ist eine schlechte Nachricht. Allerdings in Anbetracht der Vorzeichen dieses Wahlgangs nicht überraschend: In weiten Teilen der Stadt war die Wiederholung der Bundestagswahl in den vergangenen Wochen unsichtbar.