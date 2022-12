Winter, wie er früher einmal war Berlins Chancen auf weiße Weihnachten steigen

Berlin wird weiß – und tiefgekühlt. Nach einem grauen Wochenende mit Temperaturen um null Grad soll es in der Nacht zu Montag schneien. Wie viel, ist noch nicht ganz klar, aber ein paar Zentimeter sollen es auf jeden Fall werden. „Ungefähr fünf“, schätzt Jörg Riemann, Chefmeteorologe der „Wettermanufaktur“ in Tempelhof. Diese Menge reicht erfahrungsgemäß, um den Berufsverkehr in Berlin – einschließlich der S-Bahn – in große Probleme zu stürzen.

