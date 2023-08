„Wir müssen den Leuten die Gelder wegnehmen“ Berlins Justizsenatorin plant Offensive gegen Clankriminalität

Frau Badenberg, Sie waren Vizepräsidentin des Bundesamtes für Verfassungsschutz, jetzt sind Sie 100 Tage Justizsenatorin in Berlin. Sind Sie angekommen?

Die Aufgabe als Justizsenatorin in Berlin habe ich mit großer Freude angenommen und ich kann sagen, ich bin gut in meinem neuen Amt angekommen. In den vergangenen 100 Tagen habe ich mir einen Überblick verschafft und arbeite mich intensiv ein. Insbesondere meine diversen Kennenlerngespräche und Antrittsbesuche bei den Gerichten, den Vollzugsanstalten und der Staatsanwaltschaft haben mich sehr beeindruckt. Ich bin sehr zuversichtlich und ich weiß, welche Schwerpunkte ich setze.