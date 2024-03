„Wir werden uns nicht abspeisen lassen“ Berliner Mieter fordern Rücknahme überhöhter Heizkosten von Vonovia

Im Streit um Heizkostenabrechnungen haben Bewohner eines großen Wohnkomplexes in Treptow-Köpenick einen Protestbrief an den Wohnkonzern Vonovia verfasst. Rund 300 Unterschriften trage das Schreiben der „Mieterinitiative Nachbarschaft Eisenbahnsiedlung Baume“, das auf einer Versammlung am Dienstagabend auf den Weg gebracht wurde. „Wir werden uns nicht mit kleinen Korrekturen abspeisen lassen“, teilt die Initiative mit. Man fordere die Rücknahme aller überhöhten Nachforderungen in der Nachbarschaft des Wohnblocks, in dem rund 700 Parteien leben.