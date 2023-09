Wohnungsbau in Berlin Noch kein Plan für verkauftes Adler-Projekt in Pankow

Die von dem kriselnden Wohnungsunternehmen Adler Group an Kondor Wessels verkaufte Projektentwicklung „Staytion – Forum Pankow“ in der Nähe des S-Bahnhofs Pankow-Heinersdorf hat noch keine Baugenehmigung. Die bestätigte der zuständige Baustadtrat Cornelius Bechtler (Bündnis 90/Die Grünen) dem Tagesspiegel. Es gibt auch noch keine Bauanfrage.

Wie berichtet, hatte Adler seine Anteile an dem Joint Venture am Dienstag für 36 Millionen Euro an das Bauunternehmen verkauft.

Das bezirkliche Stadtentwicklungsamt sei mit dem Investor in vorbereitenden Abstimmungsgesprächen zu einem Bauantrag, nachdem der Investor mit neuen Planungsentwürfen an das Stadtentwicklungsamt herangetreten sei, hieß es aus dem Rathaus Pankow. Dieser vorbereitende Gesprächsprozess – eine Bauberatung – ist noch nicht abgeschlossen. Einen Bebauungsplan gibt es nicht für das betreffende Areal, das direkt an der S-Bahn-Linie nach Bernau liegt.

Bauunternehmen hat noch eine Bauanfrage gestellt

Die Planung des Investors kann sich somit an den Vorgaben des Paragrafen 34 Baugesetzbuch zur Lückenbebauung orientieren. Das 2014 eingeführte Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung – ein städtebaulicher Vertrag, der zum Beispiel zum Bau von preisgünstigem Wohnraum verpflichten kann – wird somit nicht angewendet.

Die luxemburgische Adler Group befindet sich aktuell in einem Restrukturierungsprozess. Der Konzern musste im ersten Halbjahr den Wert seines Portfolios um rund eine Milliarde Euro herunterschreiben. Er verfügt nach eigenen Angaben noch über knapp 26.000 Wohnungen und will sich im Rahmen seines Umbaus vor allem auf Immobilien in Berlin konzentrieren. In Hauptstadt hält das Investmentunternehmen rund 18.500 Wohnungen.