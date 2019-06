Der Berliner Senat hat am Dienstagmittag in einer Sitzung das "Eckpunktepapier" für einen Mietendeckel beschlossen. Kurz vor einer Pressekonferenz, in der Details bekanntgegeben werden sollen, stand fest: Einschneidende Einschränkungen, die Staatssekretär Christian Gaebler (SPD) mit einem Papier ins Spiel gebracht hatte, sind vom Tisch. Das Eckpunktepapier enthält nur geringfügige Änderungen. Es sieht vor, dass Mieten in der Hauptstadt für fünf Jahre nicht erhöht werden dürfen. Das Papier dient als Grundlage für ein Landesgesetz.

Am Tag vor der Senatssitzung, in der das Eckpunktepapier für einen „Mietendeckel“ in Berlin beschlossen werden sollte, war es zu heftigen Auseinandersetzungen in der rot-rot-grünen Koalition gekommen.

Den Beschluss teilte Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) nach der Senatssitzung mit. "Mieten dürfen für fünf Jahre nicht erhöht werden", sagte Lompscher. Dies solle rückwirkend ab dem heutigen Senatsbeschluss gelten.

Ausgenommen vom sogenannten Mietenmoratorium sind Neubauten bei der Erstvermietung und der soziale Wohnungsbau. Die Landesregierung aus SPD, Grünen und Linken will damit dem rasanten Anstieg der Mieten Einhalt gebieten und Zeit gewinnen für entlastenden Wohnungsneubau. Die Immobilienwirtschaft hat das Vorhaben scharf kritisiert.

Außerdem soll eine Mietobergrenze eingeführt werden. Ihre Höhe ist noch unklar. Mieten, die darüber liegen, sollen auf Antrag gesenkt werden müssen. Modernisierungen von Mietwohnungen müssen den Behörden mitgeteilt und ab einer bestimmten Höhe genehmigt werden.

Das Gesetz soll nach bisherigen Plänen bis Januar 2020 in Kraft treten. Um zwischenzeitliche Mieterhöhungen zu verhindern, soll es rückwirkend ab dem Senatsbeschluss vom 18. Juni gültig sein. Bei Verstößen sollen Geldbußen von bis zu 500.000 Euro möglich sein. (mit rtr)