Der Berliner Senat hat am Dienstagmittag in einer Sitzung das "Eckpunktepapier" für einen Mietendeckel beschlossen. Kurz vor einer Pressekonferenz, in der Details bekanntgegeben werden sollen, stand fest: Einschneidende Einschränkungen, die Staatssekretär Christian Gaebler (SPD) mit einem Papier ins Spiel gebracht hatte, sind vom Tisch. Das Eckpunktepapier enthält nur geringfügige Änderungen. Es sieht vor, dass Mieten in der Hauptstadt für fünf Jahre nicht erhöht werden dürfen. Das Papier dient als Grundlage für ein Landesgesetz.

Am Tag vor der Senatssitzung, in der das Eckpunktepapier für einen „Mietendeckel“ in Berlin beschlossen werden sollte, war es zu heftigen Auseinandersetzungen in der rot-rot-grünen Koalition gekommen.

