Wolfgang Schäuble, der Hauptstadt-Macher „Stimmen Sie mit mir für Berlin!“

Lange hält der Beifall an. Etwa die Hälfte der Abgeordneten erhebt sich. Stehende Ovationen im Bonner Wasserwerk. Eher ungewöhnlich an diesem Ort, dem kleinen, gemütlichen Ersatz-Plenarsaal, gelegen direkt am Rhein. Willy Brandt steht aus der ersten Reihe der SPD-Fraktion auf, geht ein paar Schritte zur Regierungsbank, an Helmut Kohl vorbei, direkt zu Wolfgang Schäuble. Für ein paar Sekunden schüttelt der SPD-Ehrenvorsitzende dem Innenminister von der CDU die Hand, dankt ihm.

Ein paar Momente zuvor hat Wolfgang Schäuble, damals 48 Jahre alt, an diesem 20. Juni 1991 seine Rede beendet. „Stimmen Sie mit mir für Berlin!“, appelliert Schäuble an die Abgeordneten.

Ein Antrag für Bonn, ein Antrag für Berlin

Der Bundestag berät an diesem Tag über die Frage, wo Bundestag und Bundesregierung künftig ihren Sitz haben werden. In jener Hauptstadtdebatte liegen zwei Anträge vor: Einer für Bonn, wo 1948/49 das Grundgesetz erarbeitet worden war, einer für Berlin. Beide Anträge werden fraktionsübergreifend unterstützt, es gibt bei Union, SPD und FDP prominente Befürworter für beide Städte.

Das Symbol für Einheit und Freiheit, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit für das ganze Deutschland war wie keine andere Stadt immer Berlin. Wolfgang Schäuble (CDU), in der Hauptstadt-Debatte 1991

Deutschland erlebt an diesem Tag eine Sternstunde im Bundestag, eine lange Debatte mit über 100 Rednern. Wolfgang Schäubles Auftritt ist, neben dem von Altkanzler Willy Brandt, ein besonderer Glanzpunkt.

Nur ein gutes halbes Jahr liegt das Attentat auf Schäuble zurück, als der Innenminister seinen Rollstuhl zum Rednerpult steuert. Er rückt ihn mehrfach zurecht, während er zu reden beginnt, nestelt erst ein paar Momente später ein Manuskript aus seinem Sakko. Weitgehend frei wird er reden.

In 40 Jahren Teilung, beginnt Schäuble, sei die Antwort auf die Frage, wo Parlament und Regierung ihren Sitz im Falle einer Wiedervereinigung hätten, klar gewesen: „Selbstverständlich in Berlin.“ Im Juni 1991, ein dreiviertel Jahr nach der Einheit, aber ist diese Frage völlig offen. Das mächtige Nordrhein-Westfalen, außerdem Rheinland-Pfalz, kämpfen für Bonn. Die stets als provisorisch beschriebene Bundeshauptstadt hat auch in Bayern, bei der CSU, viele Sympathien.

Blüm argumentiert gegen Berlin

Einflussreiche Abgeordnete, unter ihnen Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth (CDU), kämpfen für Bonn. Arbeitsminister Norbert Blüm (CDU) argumentiert in seinem Plädoyer für Bonn, man habe sich nicht „zum Deutschen Reich wiedervereinigt“.

Schäuble sagt, es gebe nicht um einen Wettkampf zwischen zwei Städten, zwischen Bonn und Berlin. Es gehe auch nicht um Arbeitsplätze, Umzugs- oder Reisekosten oder Strukturpolitik. „In Wahrheit geht es um die Zukunft Deutschlands“, ruft er ins Plenum. Beifall.

Für den Bonn-Antrag 320 Stimmen, für den Berlin-Antrag 337 Stimmen. Rita Süßmuth (CDU), Bundestagspräsidentin, verkündet am 20. Juni 1991 das Abstimmungsergebnis

In seiner politischen Argumentation verweist Schäuble auf seine Biografie. Er wohne „ganz im Südwesten an der Grenze zu Frankreich“, habe also keine regionale Bindung an Bonn oder Berlin. Jeder im Hohen Haus sei nicht nur Abgeordneter seines Wahlkreises und seines Bundeslandes, „sondern wir sind Abgeordnete für das gesamte deutsche Volk“. Anhaltender Beifall bei den Berlin-Befürwortern.

In den 40 Jahren seit 1949 habe die provisorische Hauptstadt Bonn für „Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat“ gestanden, sagt Schäuble: „Das Symbol für Einheit und Freiheit, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit für das ganze Deutschland war wie keine andere Stadt immer Berlin.“

„Ob wir wirklich ohne Berlin heute wiedervereinigt wären?“

Er erinnert an Luftbrücke, den 17. Juni 1953, Mauerbau, Mauerfall und Einheit. „Ob wir wirklich ohne Berlin heute wiedervereinigt wären?“, fragt Schäuble rhetorisch, und gibt sogleich seine Antwort: „Ich glaube es nicht.“ Beifall. Abermals verweist Schäuble auf seine Herkunft und schlägt damit einen Bogen zu Europa. „Meine Heimat, ich sagte es, liegt in der Nachbarschaft von Straßburg. Aber Europa ist mehr als Westeuropa.“

Nach knapp acht Minuten Redezeit, zum Ende, zieht Schäuble sein Fazit. Es ist jener Satz, der seither oft zitiert, oft gesendet worden ist: „Es geht heute nicht um Bonn oder Berlin, sondern es geht um unser aller Zukunft, um unsere Zukunft in unserem vereinten Deutschland ...“

Am späten Abend, zum Ende eines langen Debattentages, verkündet Bundestagspräsidentin Süßmuth das Abstimmungsergebnis: „Für den Bonn-Antrag 320 Stimmen, für den Berlin-Antrag 337 Stimmen.“ Extrem knapp ist dieses Ergebnis, die großen Fraktionen Union und SPD stimmten mehrheitlich für Bonn. Es liegt die Vermutung nahe, dass Schäubles Rede den Ausschlag bei der Abstimmung gab. Berlin dankte Schäuble viele Jahre später: 2017 wurde Schäuble Ehrenbürger Berlins.