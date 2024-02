Wollte einen parkenden Transporter umfahren Radfahrerin mit Kopfverletzungen in Berliner Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall in der Leipziger Straße in Mitte ist eine 46-jährige Radfahrerin am Mittwochnachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei Berlin mitteilte, wurde die Frau mit Kopf- und Beinverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Laut den Aussagen einer Zeugin war die Radfahrerin gegen 16.30 Uhr in Richtung Charlottenstraße unterwegs. Als sie an einem am Straßenrand parkenden Transporter vorbeifuhr, touchierte sie das Fahrzeug an der rechten Seite und verletzte sich durch den Zusammenstoß. Der 73-jährige Fahrer des Transporters blieb unverletzt. (Tsp)