Zehn Besucher verletzt Chlorgas-Unfall im Berliner „Wellenwerk“

Bei einem Chlorgas-Unfall in der Surfhalle „Wellenwerk“ in Berlin-Lichtenberg sind am Montagmorgen zehn Menschen verletzt worden. Sie kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Das bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr dem Tagesspiegel. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.

Ursächlich für den Austritt des ätzenden Gases ist nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr ein technischer Defekt. Er hatte sich gegen 11.30 Uhr ereignet. Die Feuerwehr rückte mit Spezialgeräten an. Die Einsatzkräfte konnten nach ihrem Eintreffen allerdings keine erhöhte Chlor-Konzentration in der Luft mehr feststellen, so der Sprecher.

Laut dem Feuerwehrsprecher handelt es sich bei den Verletzungen nur um „leichte Atemwegsreizungen“.

Das „Wellenwerk“ bietet nach eigenen Angaben die einzige Indoor Welle der Hauptstadt. (Tsp)