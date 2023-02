Zeitschleife Berlin Ups, wir haben mal wieder die Wahl

Berlin hat sich verwählt, das wissen wir. Aber warum fühlt sich das so komisch an? Vermutlich liegt es an der Singularität des Berliner Scheiterns. Denn es gibt zwar generell viele Gründe für eine echte Neuwahl, und wir kennen sie alle – aber Berlin ist anders. Denn entweder wird eine Regierung unter Druck geschmiedet und fliegt unter ebenso hohem Druck auseinander, das ist das Modell Israel, das die Älteren unter uns auch aus Italien kennen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden