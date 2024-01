Zu hohe Heizkostenabrechnung? Wie Berliner Mieter sich jetzt wehren können

In Berlin häufen sich die Fälle von exorbitanten Nachzahlungen für Heizkosten. Die „Deutsche Wohnen“ hat jetzt fehlerhafte Abrechnungen zugegeben. Welche Rechte Mieter:innen in solchen Fällen haben und warum nicht vorschnell „unter Vorbehalt“ bezahlt werden sollte, erklärt der Berliner Mieterverein in einer aktuellen Handreichung.