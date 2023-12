Wegen mangelhafter Belege Berliner Vonovia-Mieter wollen Nachzahlungen zurückhalten

Mehrere hundert, teilweise mehrere tausend Euro sollen Vonovia-Mieter in Berlin und bundesweit für Heizkosten nachzahlen. Entsprechende Schreiben seien in den letzten Wochen bei den Mieterhaushalten eingetroffen, berichteten Betroffene und Mietrechtsaktivisten bei einem Pressegespräch am Mittwoch. In Berlin liegen etwa 136.000 der bundesweit rund 548.000 Wohnungen, die der Vonovia gehören.