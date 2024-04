Zu Unrecht gezahlte Corona-Hilfen Berliner Firmen mussten bereits 400 Millionen Euro zurückzahlen

Berliner Unternehmen und Selbständige haben während der Corona-Pandemie Gelder in dreistellige Millionenhöhe zu Unrecht erhalten. Das geht aus aktuellen Zahlen der Investitionsbank Berlin (IBB) hervor. Demnach sind bis Anfang April 2024 bereits 405 Millionen Euro an Coronahilfen an die IBB zurückgeflossen. Die Rückzahlungen betreffen 46.000 Fälle und damit mehr als jeden zehnten Antrag auf die entsprechenden Finanzhilfen in Berlin.