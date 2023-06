Zu wild, zu scheu, zu ungeschickt „Wir bewerten Kinder viel zu viel“

Frau Hummel, Kinder sind oft kritischer Beobachtung ausgesetzt. Dieses Kind sei zu laut, jenes zu verträumt und ein drittes zu unselbstständig für sein Alter. Wieso diese ständige Bewertung, sowohl innerhalb der Familie als auch außerhalb?

Ich erlebe das in meinen Beratungen oft. Die Eltern sind verunsichert. Sie denken: „Mein Kind ist jetzt soundso viel Jahre alt, da müsste es dieses oder jenes doch längst können.“ Erzieher äußern Sorge oder die Großeltern finden, ein bestimmtes Verhalten sei doch sicher nicht normal. Es sind oft tief verankerte, alte Glaubenssätze, die uns das einflüstern.

Was sagen Sie diesen Eltern?

Ich sage, dass die Entwicklungspsychologie mittlerweile weiß, wie bunt und verschieden kindliches Verhalten sein kann, ohne dass es Krankheitswert hat. Diese Erkenntnis ist nur gesellschaftlich noch nicht überall angekommen. Stattdessen werden Kinder viel zu oft verglichen und eigentlich altersgemäßes Verhalten pathologisiert.

Schaden Vergleiche?

Meiner Meinung nach bringen sie nichts. Kinder entwickeln sich sehr unterschiedlich und es ist völlig normal, dass ein Kind mit zwei etwas gut beherrscht, was das andere mit fünf noch nicht kann. Eltern denken oft, sie oder ihre Erziehung seien schuld, wenn das Kind bestimmte Verhaltensweisen zeigt. Besonders schlecht angesehen sind starke Gefühle, also etwa lautes Weinen oder Wutanfälle. Da heißt es schnell: „Das Kind benimmt sich nicht“.

Wieso sind diese Gefühle so tabuisiert?

Erstens, weil viele Menschen gar nicht wissen, wie kindliche Autonomieentwicklung funktioniert. Also dass Kinder erst nach und nach lernen, wie sie ihre Emotionen regulieren können und Aggressionen einfach menschlich sind. Der zweite Grund ist Konfliktscheue. Die meisten von uns haben nicht gelernt, Konflikte gut zu führen und sie anzuerkennen als etwas, das zu einer Beziehung dazu gehört. Deshalb versuchen wir, sie zu vermeiden. Das ist schlecht, weil Kinder durch uns lernen müssen, wie man Konflikte gut austrägt.

Besonders viele ältere Menschen finden aber, Kinder sollten einfach artig sein und sich benehmen. Bei ihren eigenen Kindern habe das damals doch auch funktioniert.

Wer findet, ein Kind solle artig sein, meint eigentlich, dass es parieren und funktionieren soll – egal wie es sich fühlt. Das klappt auch: Wenn Kinder sehr kontrollierend erzogen werden, mit Strafen und herrischen Ansagen, hat man am Ende häufig ein artiges, cooles Kind, das nicht negativ auffällt. Der Preis dafür ist allerdings hoch, da diese Kinder gelernt haben, die eigenen Bedürfnisse zu ignorieren, um sich anzupassen. Aus Sicht der Bindungstheorie geht das oft mit einem unsicher-vermeidenden Bindungsverhalten einher. Das sind Kinder, die zum Beispiel im Kindergarten super schnell ankommen, sehr unkompliziert sind. Aber eben auch keine Bindungsperson suchen und nicht Bescheid sagen, wenn ihnen jemand weh getan oder sie geärgert hat. Im Erwachsenenalter finden sich diese Kinder leicht in Beziehungen wieder, die ihnen nicht guttun. Wenn es ganz schlecht läuft, besteht die Gefahr für psychische Erkrankungen wie Depressionen.

Aber Erwachsene können sich ja nun nicht alles von Kindern gefallen lassen!

Natürlich! Es ist ein großes Missverständnis zu denken, um Kinder gleichwertig zu behandeln, dürfe ich keine Grenzen setzen. Kinder suchen nach den Grenzen anderer und wollen auch im Sozialen lernen. Wir müssen ihnen zeigen, was wir und andere Menschen brauchen und wollen und vor allem, was nicht geht. Kinder lernen von uns, wie man seine eigenen Bedürfnisse artikuliert und so Grenzen setzt. Wir müssen deutlich Nein sagen, wenn wir Nein meinen. Hier kommt aber wieder die Konfliktscheu ins Spiel. Viele Erwachsene gehen über ihre eigenen Grenzen hinweg, weil sie keinen Konflikt mit dem Kind austragen wollen. Weil das mühsam ist und ein gutes, ehrliches Gespräch darüber mehr Kraft kostet, als das Kind abzulenken oder ihm mit Strafe zu drohen. Es ist aber unfair, wenn ein Erwachsener sich einerseits Dinge gefallen lässt, die er eigentlich nicht will, dann aber genervt ist und plötzlich rumbrüllt und Strafen verteilt. So lernt das Kind nicht, wie man die Grenzen anderer Menschen achtet.

Kinder sind in der Öffentlichkeit oft starker Beobachtung ausgesetzt. Fremde Menschen kommentieren ihr Verhalten oder fordern sie bei kühlem Wetter auf, eine Jacke anzuziehen. Wieso ist da die Hemmschwelle so niedrig?

Das ist schlicht und einfach Adultismus. Also eine Abwertung der Kinder allein aufgrund ihrer Jugend. Das zeigt sich zum Beispiel beim Gedanken, dass Kinder Erwachsenen gegenüber respektvoll sein sollen, sich selbst den Respekt aber erst verdienen müssen. Diese Form der Diskriminierung ist weit verbreitet und gesellschaftlich akzeptiert. Dabei sind Kinder und Erwachsene gleichwertig, haben also das gleiche Maß an Respekt verdient. Ein häufiges Missverständnis: Der Begriff gleichwertig ist nicht mit gleichrangig zu verwechseln. Denn natürlich haben Erwachsene mehr Lebenserfahrung und müssen daher einige Dinge für Kinder entscheiden.

Dass Kinder stark bewertet werden, kennt man auch aus dem Vereinssport. Da sind verträumte oder ungeschickte Kinder häufig nicht gut angesehen.

Es gibt ganz tolle Sportvereine, in denen es wirklich darum geht, miteinander Spaß zu haben. Schwierig wird es dort, wo es hauptsächlich um Leistung geht. Denn was ist überhaupt Leistung? Jeder Mensch kann doch etwas anderes gut. Das sollten wir fördern, statt uns zu sorgen, wenn ein Kind unsportlich oder unkonzentriert ist oder langsam rechnet. Solange das Kind nicht darunter leidet, sind all diese Eigenschaften okay, und jeder sollte auch Dinge machen dürfen, die er oder sie nicht gut kann, aber die ihm dennoch Spaß machen. Wir bewerten viel zu viel. Bei einem meiner Kinder stand in jedem Zeugnis „Er übernimmt in der Teamarbeit nicht die Führung“. Nun, Gemeinschaft kann ja auch nicht funktionieren, wenn alle die Führung übernehmen wollen.

Sie haben ein Buch über schüchterne Kinder geschrieben. „Mein wunderbares schüchternes Kind“ heißt es.

Ich wollte Familien mit schüchternen Kindern Mut machen. Bei mir sitzen manchmal Eltern und erzählen, dass ihr vierjähriges Kind sich nicht traut, mit anderen zu sprechen. Diese Eltern schauen viel zu weit in die Zukunft und sorgen sich teilweise nicht nur wegen der Schule, sondern auch schon darum, wie das Kind später in Vorstellungsgesprächen zurechtkommt. Im Buch habe ich unter anderem Informationen darüber gesammelt, wie sehr die Gesellschaft von schüchternen und zurückhaltenden Menschen profitiert.

Was ist denn das Tolle an schüchternen Kindern?

Sie beobachten oft lange, bevor sie selbst handeln. Dadurch fallen ihnen kleine Dinge auf, die andere gar nicht sehen. Sie nehmen sich Zeit für Feinheiten, merken, wie es anderen geht, kümmern sich um andere und sind tolle Freunde.

Und den lauten, wilden Kindern haben sie ebenfalls ein Buch gewidmet. Was ist das Tolle an ihnen?

Sie sind oft sehr kreativ, haben unglaublich viel Energie und Ausdauer und schaffen deshalb die tollsten Dinge. Wilde Kinder bringen Freude und kommen auf ungewöhnliche Ideen, die anderen nicht einfallen würden.