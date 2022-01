Klimaaktivisten haben am Freitag zum dritten Mal in dieser Woche zeitweise Zufahrten zu Autobahnen blockiert.

Wie die Polizei mitteilte, waren Demonstranten der Kampagne „Essen Retten - Leben Retten“ unter anderem an der Seestraßenbrücke an der Auffahrt zur A100 in Moabit sowie am Kurt-Schumacher-Platz in Reinickendorf an der Auffahrt zur A111. Auch in Pankow blockierten Aktivisten die Fahrbahn an der Prenzlauer Promenade, Ecke Granitzstraße.

Beteiligt waren jeweils nur fünf bis zehn Personen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Doch gab es teils Behinderungen im Berufsverkehr. Die Verkehrsinformationszentrale meldete zeitweise mindestens 45 Minuten Stau auf der A114 stadteinwärts.

Die Aktivisten fordern ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung und eine Agrarwende, um Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft zu senken. Sie nennen sich Aufstand der letzten Generation. (dpa)