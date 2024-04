Zum Tod des Familylab-Gründers Der Mann, der Familien Kraft gab

Es ist noch gar nicht so lange her, da galt es als Ausweis guter Elternschaft, das Kind satt zu bekommen, es gekämmt und ohne Flecken auf der Kleidung zur Schule zu schicken. Dazu galt es, ihm beizubringen, dass es ohne Widerworte die Dinge tun sollte, die ihm Erwachsene auftrugen. Wie sich das Kind damit fühlte, das war in jenen Zeiten, teils noch bis weit in die Neunziger, eher unwichtig. Und Respekt war eine Einbahnstraße, etwas, das nur die Kinder den Eltern und Lehrern entgegenzubringen hatten.