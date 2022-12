Zuständig für alle Berliner Ampeln Landeseigene Infra-Signal bekommt eine Chefin

Das neue Unternehmen Infra-Signal, eine Tochter von Grün Berlin, ist ab Januar 2023 für die rund 2100 Berliner Ampeln zuständig. Die Leitung soll Katharina Marienhagen übernehmen, wie der Senat am Montag mitteilte. Die 53-jährige Ingenieurin war vorher für Verkehrssystemtechnik bei Siemens Mobility verantwortlich. Dort leitete sie sechs Jahre lang den Bereich „Traffic Engineering Region Nord“ und kümmerte sich um die Planung und Umsetzung von Ampelanlagen. Außerdem war sie als Verkehrsplanerin in der Straßenverkehrstechnik tätig.

Grün Berlin übernimmt das Ampelmanagement von der niederländischen Firma Alliander. Das Land Berlin hatte das Ampelwesen vor 17 Jahren an die Alliander Stadtlicht GmbH ausgelagert. Von der Rekommunalisierung erhofft sich der Senat mehr Einfluss auf die Bau- und Programmierung der Ampelanlagen. „Ziel ist es, eine höhere Verbindlichkeit und eine schnellere Adaption und Umsetzung der Pläne des Landes für die Mobilitätswende zu sichern.“

Grün Berlin hat auch die Infra-Velo unter sich. Beide Töchter sollen nun zusammen für einen Ausbau des Radverkehrsnetzes sorgen und die Steuerung der Projekte möglichst reibungslos organisieren. Die rund 50 für den Ampelbereich tätigen Mitarbeiter der Alliander Stadtlicht werden übernommen und ab Januar in der Infra-Signal GmbH beschäftigt. Der Sitz des Unternehmens wird am bisherigen Standort der Alliander Stadtlicht in Adlershof weitergeführt.

Zur Startseite