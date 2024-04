Zwei Hektar großes Feuer am Schwielowsee Bisher größter Waldbrand der Saison in Brandenburg ausgebrochen

In Brandenburg ist mit einem Feuer in der Gemeinde Schwielowsee der nach offiziellen Angaben bisher größte Waldbrand in diesem Jahr ausgebrochen. Bei Ferch im Landkreis Potsdam-Mittelmark habe sich ein Bodenfeuer auf bis zu rund zwei Hektar ausgebreitet, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel am Samstag. Das entspricht 20 000 Quadratmeter.