Zwei Männer bei Schießerei in Charlottenburg verletzt Berliner Polizei nimmt Verdächtigen fest – Suche nach möglichen Komplizen läuft

Nach der Schießerei in Berlin-Charlottenburg am Mittwochnachmittag hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das sagte eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel am Donnerstagmorgen. Der 28-Jährige habe ebenfalls Verletzungen gehabt, die durch „stumpfe Gewalt“ verursacht worden seien. Sie könnten durch Schlagwerkzeuge ausgelöst worden sein, die vor Ort gefunden wurden.

Ob der Mann geschossen hat, ist bislang unklar. Eine Waffe sei bei ihm nicht gefunden worden. Mögliche andere Tatverdächtige seien weiter auf der Flucht. „Die Suchmaßnahmen dauern an“, sagte die Sprecherin. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang völlig unklar.

Am Mittwoch war es gegen 17.15 Uhr in der Dahlmannstraße in der Nähe des Adenauerplatzes, zwischen dem Kurfürstendamm und dem S-Bahnhof Charlottenburg, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei waren Schüsse gefallen, bei denen zwei Männer an den Beinen verletzt wurden. Der 26- und der 28-Jährige kamen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, erklärte die Polizei.

Die Auseinandersetzung hatte am Mittwoch einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Tatort in der Dahlmannstraße wurde weiträumig abgesperrt. Da zunächst der Verdacht bestand, ein oder mehrere Tatverdächtige könnten in ein nahegelegenes Wohnhaus geflüchtet sein, wurde dieses von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) schwer bewaffnet durchsucht – ohne Erfolg. Am Abend rückte das SEK wieder ab.

Nach Schüssen in der Dahlmannstraße rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an. © dpa/Gerald Matzka

Die Polizei war aber weiterhin mit einem Großaufgebot vor Ort. Es werde weiter nach den Verdächtigen gesucht, hieß es. Zeuginnen und Zeugen sollten befragt und Spuren gesichert werden. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.

Für die Berliner Polizei war es ein weiterer Großeinsatz zu einem Zeitpunkt, zu dem etwa 2,5 Kilometer entfernt erste Sicherheitsvorkehrungen nahe dem Ku’damm und dem Bahnhof Zoo vor dem Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Berlin begannen. Netanjahu sollte am Mittwochabend zu einem Arbeitsbesuch in Berlin eintreffen. Für ihn gilt in der Hauptstadt wie üblich die höchste Sicherheitsstufe. (doma/dpa/JuG)

