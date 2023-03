Netanjahu zu Besuch in Berlin Diese Bereiche sind am Donnerstag gesperrt

Wegen des Besuchs des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu müssen Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger in Berlin am Donnerstag mit deutlichen Einschränkungen rechnen. Vor allem die Bereiche rund um das Bundeskanzleramt und das Schloss Bellevue seien betroffen, teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit.

So gelten von der Kronprinzenbrücke bis zum Haus der Kulturen verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Auch der Bereich rund um die Siegessäule, das nahe gelegene Schloss Bellevue und die Lutherbrücke ist abgesperrt. Der Bereich rund um das Hotel Waldorf Astoria nahe dem Ku'damm und dem Bahnhof Zoo ist bereits seit Mittwochmittag gesperrt.

Netanjahu besucht Holocaust-Mahnmal Gleis 17 am Bahnhof Grunewald

Sperrungen soll es auch um das Holocaust-Mahnmal Gleis 17 am Bahnhof Grunewald geben. Dort ist ein Besuch geplant. Alle Orte werden großräumig abgesperrt und bewacht. Nur Personen, die in den abgesperrten Bereichen wohnen oder arbeiten, haben Zutritt. Autos und Fahrräder dürfen in den Zonen nicht abgestellt werden.

Einschränkungen gelten auch im Flugverkehr über ganz Berlin und dem näheren Umland, wie die Polizei mitteilte. So wurden bestimmte private Flüge verboten und auch Drohnen dürfen in der Zeit des Staatsbesuches in bestimmten Zonen nicht gestartet werden. Auch für Boote kann es Einschränkungen geben. So kann es zwischen der Marschallbrücke und der Moabiter Brücke zu Sperrungen kommen, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte.

Netanjahu hatte sich am späten Mittwochabend auf den Weg nach Berlin gemacht. Am Donnerstag stehen Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an. Die Rückreise ist für den Abend geplant. (dpa)

