Zwei neue Hotspots Hier werden in Berlin die meisten Fahrräder geklaut

Eine neue Statistik des Senats ordnet die Fahrraddiebstähle des vergangenen Jahres bis zum März 2024 Bezirken, Planungsräumen und einzelnen Straßen zu. Der Antwort auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Vasili Franco zufolge werden die meisten Räder in Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg geklaut, die wenigsten in Spandau und Marzahn-Hellersdorf. Während in Pankow und Mitte jeweils über 500 Fahrräder weniger gestohlen wurden als im Vorjahr, stieg die Zahl in Reinickendorf und Treptow-Köpenick jeweils um mehr als 100 Fälle.