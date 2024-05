Zwischen Rotlichtmilieu und Grenzübergang Ein Krimi über eine prominente West-Berliner Architektin

Dieser Autor hat drei Gehirne. Der Name Lutz Wilhelm Kellerhof mag nach einem frühen Babyboomer klingen – tatsächlich ist er das Pseudonym zweier Journalisten und eines Drehbuchautors. Martin Lutz, Uwe Wilhelm und Sven Felix Kellerhoff verbindet das Interesse an der West-Berliner Nachkriegsgeschichte der Sechziger, in die sie Krimi-Episoden einbauen und bekannte Protagonisten der Zeit wiederauferstehen lassen.

Im dritten Krimi des Trios geht es um eine prominente Architektin. Die „Patin vom Ku’damm“ trägt den Namen Bibi Albrecht. Sie ist Sigrid Kressmann-Zschach nachempfunden, die das Ku’damm-Karree und den Steglitzer Kreisel entworfen hat und zur Hautevolee der geteilten Stadt gehörte.

Kressmann-Zschach, 1990 in Berlin gestorben, hatte 1969 den Zuschlag für den Bau des Kreisel-Hochhauses bekommen und einen neuen Umsatzrekord aufgestellt. Damals schrieb der „Spiegel“ in bester Chauvi-Manier: „Sie steht auf schlanken Beinen fest im Geschäftsleben, setzt ihren (mit blonden Herrenwinkern herausgeputzten) Kopf gegen von Männern gemanagte Verbände und Behörden durch und macht Bankiers und Bauherren schöne blaugraue Augen. Emanzipation ist für sie gleichbedeutend mit geschäftlichem Erfolg.“

Politik im Rotlichtmilieu

Lutz, Wilhelm und Kellerhoff erwecken sie in einem Umfeld zu neuem Leben, das geprägt ist von einer Politik, die aus Bonn finanziert wurde, korrupte Züge hatte und von Männern gemacht wurde, die gern angetrunken im Rotlichtmilieu verkehrten. Kressmann-Zschach verstand es offenbar, die Männer, mit denen sie über Bauprojekte zu verhandeln hatte, charmant und lässig zu manipulieren.

Die Unternehmerin Sigrid Kressmann-Zschach vermochte beträchtlichen Charme freizusetzen. Sie soll in besten Zeiten 120 Architekten mit ihren Projekten beschäftigt haben. © IMAGO/ZUMA/Keystone

Es geht hoch her in diesem Krimi des Autorenkollektivs, das auch diese Geschichte an den Ermittlungen des spröden Mordkommissars Wolf Heller entlang erzählt. Ein Senatsbaudirektor stirbt in einem Nachtclub in einer Seitenstraße des Kurfürstendamms. Er war mit zwei Frauen dort zusammen gewesen; jemand hatte kompromittierende Fotos des in der Baupolitik wichtigen Mannes gemacht.

Die Halbstadt und ihr Müll

Hier wird der Krimi um die Patin sozusagen grenzüberschreitend: Lakaien des Nachtklub-Besitzers schaffen die Leiche des Senatsbaudirektors über die Grenze in die DDR, was Mordermittler Heller durch einen Zufall mitbekommt. Derweil verhandelt die West-Berliner Politik im Stillen mit Repräsentanten des DDR-Regimes, weil West-Berlin ein ständig wachsendes Problem hat: Die Stadt wird ihren Müll nicht mehr los.

Die Handlung um erfundene und tatsächlich gelebt habende Gestalten ist verwickelt – man muss aufmerksam lesen, um jede neue Wendung mitzubekommen. Immerhin, der Plot ist einigermaßen weit weg vom Krimi-Einerlei mit brutalen Sex-Morden.

Lutz Wilhelm Kellerhoff Die Patin vom Ku’damm. Kriminalroman. Ullstein Verlag, Berlin 2023. 319 Seiten, 15,99 Euro

Okay, auch Lutz, Wilhelm und Kellerhof bedienen ausgiebig West-Berliner Klischees und eine gewisse Halbstadt-Nostalgie. Vom Wohnungsproblem – gab es damals schon! -, welches den Mordermittler mit Hang zu harten Drinks beschäftigt, über das Auto, das er sich leistet, bis zu den Figuren aus dem Rotlichtmilieu: Die rechte Hand des Nachtklub-Besitzers mit dem toten Senatsbaudirektor ist natürlich ein stämmiger Ex-Boxer mit gebrochener Nase.

Bedient wird auch ein Weißt-Du-noch-Gefühl, etwa beim Beschreiben des Grenzübergang-Procederes, das sich heute niemand mehr vorstellen kann. Oder wenn bei einer Fahrt über die Avus der Satz zu lesen ist: „Am Dreieck Funkturm wurde für das nächste Autorennen geworben.“ Ja, ja, die Stadtautobahn war damals gelegentlich Rennstrecke.

Sollten Leser, für die „West-Berlin“ ein Begriff aus der Geschichte ist, das Buch in die Hand bekommen: Keine Sorge, die letzten Seiten füllt ein detailverliebtes, ausführliches Glossar. So heißt es über Hellers Auto, einen Citroën DS mit hydropneumatischer Federung, das Auto werde wegen seines Fahrkomforts auch „La Déesse“ – die Göttin – genannt.