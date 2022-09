Berliner Müll war auch schon origineller „Euer Sperrmüll macht mich traurig“

Die Faszination und auch die Inspiration Berlins besteht für viele Menschen darin, dass man in dieser Stadt stets mehr finden kann als man je gesucht hat. Und oft genug lag etwas, das dann überraschend den eigenen Alltag bereicherte, einfach auf der Straße, weil jemand anders es nicht mehr brauchte: Eine schräge Lampe mit sozialistischem Design. Ein Hocker mit fünf Beinen. Etwas Selbstgebautes oder Umlackiertes. Etwas Kindisches und etwas Komisches. Kaputtgeliebtes konnte man finden und Originalverpacktes. Eine Spur der Dinge in Hauseingängen, am Straßenrand, auf Stromkästen. Was da lag, musste nicht schön sein, um interessant zu sein.

