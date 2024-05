Brustamputation bei Krebs-OP „Für mich war klar, dass ich links flach bleiben will“

Ich habe eine Brust. Ich schreibe nicht: „Ich habe noch eine Brust“, oder: „Ich habe nur eine Brust.“ Ich will mit dem Satz keinen Verlust ausdrücken, ich will auch nicht suggerieren, dass sich an diesem Zustand noch etwas ändern wird – ich will einfach nur meinen Oberkörper beschreiben.

Einen etwas ungewöhnlichen Oberkörper, zugegebenermaßen. In meiner linken Brust wuchs 2021 ein Tumor – bösartig, groß und aggressiv. Meine Brüste waren nicht besonders groß, jeweils so eine knappe Handvoll.

Wochenende-Newsletter: Für Ihre Auszeit vom Alltag Entspannen Sie sich – und lassen Sie sich inspirieren: von exklusiven Reportagen, tiefgründigen Analysen und besonderen Kulinarik- und Reisetipps. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Der Tumor war zu dem Zeitpunkt, als der Krebs diagnostiziert wurde, größer als es meine Brüste je gewesen war – meine linke war dadurch deutlich angeschwollener und praller als meine rechte. Während der Chemotherapie schrumpfte der Tumor, wie er sollte.

Ich war darüber sehr glücklich, weil das zeigte, dass die Behandlung anschlug. Froh war ich auch über das bessere Körpergefühl. Mit der großen Brust, die spannte und drückte, hatte ich mich elend gefühlt, der Tumor und damit die schwere, lebensbedrohliche Krankheit waren dauernd präsent gewesen.

Über die Auto*rin: Kirsten Achtelik ist Diplom-Sozialwissenschaftler*in, Journalist*in und Autor*in von Büchern über Abtreibung, Pränataldiagnostik, Selbstbestimmung und die „Lebensschutz“-Bewegung. Their thematischen Schwerpunkte sind Gender/Antifeminismus, Behinderung/Anti-Ableism, soziale Bewegungen, Gesundheits- und Antidiskriminierungspolitik. Selbst von Brustkrebs betroffen, setzt they sich für eine inklusivere Versorgung und gegen binäre Zuschreibungen ein.



Die Chemotherapie reichte aber nicht: Wenn ein Tumor so groß ist, muss die Brust abgenommen werden, um möglichst alle Krebszellen zu entfernen.

Aber was dann? Ich hätte mich entscheiden können, die Brust wieder aufbauen zu lassen. Die behandelnden Ärzt*innen boten mir wiederholt Gespräche über die verschiedenen Rekonstruktionsmethoden an.

Ob Silikon oder Eigengewebe; die Krankenkasse bezahlt die Operation, wenn nötig auch mehrere. Das hat mich allerdings nicht wirklich interessiert. Für mich war früh klar, dass ich links flach bleiben würde.

Medizinisch gesehen ist eine Brustamputation ohne Wiederaufbau die unkomplizierteste Variante. Die Nachteile eines Wiederaufbaus wollte ich nicht in Kauf nehmen. Ich wollte keinen neuen Fremdkörper – die Vorstellung, den Tumor mit Silikon zu ersetzen, erschien mir seltsam.

Ich wollte nicht noch mehr Wunden und Narben. Beim Auffüllen mit eigenem Fett muss das ja irgendwo anders weggenommen werden. Stattdessen wollte ich heilen.

So „normal“ wie möglich auszusehen, interessierte mich überhaupt nicht. Kirsten Achtelik fühlte sich mit der Entscheidung „flach“ zu bleiben, oft allein

Der vermeintliche Vorteil, den viele andere Patient*innen, die ich kennenlernte, als so wichtig beschrieben, nämlich wieder so „normal“ wie möglich auszusehen, interessierte mich überhaupt nicht. Frauen sind überproportional häufig von Brustkrebs betroffen – in Deutschland erkranken etwa 70000 Frauen und etwa 750 Männer pro Jahr neu daran.

Jede achte Frau in Deutschland erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Damit ist Brustkrebs die mit Abstand häufigste Krebserkrankung. Eine von sechs Betroffenen ist jünger als fünfzig Jahre, wenn sie erkrankt.

Kostenlose Schminkkurse, Perücken, Epithesen

Ich bekam meine Chemotherapie in einem Brustzentrum, zusammen mit anderen Betroffenen, die in einer ähnlichen Phase ihrer Erkrankung waren. Anfänglich drehten sich viele Gespräche um Haare und deren Verlust, um Möglichkeiten, den Haarausfall zu kaschieren. Sesselnachbar*innen fragten sich gegenseitig, ob sie schon an den kostenlosen Schminkkursen teilgenommen hätten.

Mich beschäftigten diese Fragen nicht in gleicher Weise. Auch ich habe mir eine Perücke besorgt, es war ein lustiger Nachmittag mit einer Freundin, so was kann man schließlich immer mal brauchen.

Epithesen können eine fehlende Brust kaschieren, wenn man das denn möchte. © stock.adobe.com/Mary Pain

Auch den kostenlosen Schminkkurs habe ich mitgemacht, währenddessen habe ich mir aber mehr Notizen darüber gemacht, was ich alles seltsam fand, als darüber, wie ich meine ausgefallenen Augenbrauen am besten kaschieren könnte. (Ich hatte meine abrasiert, wie auch das Kopfhaar.)

Was ich mit diesen Beispielen sagen will: Es gibt für weibliche Betroffene mittlerweile ein breites Angebot, mit der Krankheit und den gravierenden Nebenwirkungen der Behandlung umzugehen. Aber: Es orientiert sich, soweit ich das erlebt habe, an einer recht klassischen Vorstellung von Weiblichkeit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Das reduziert die Möglichkeiten, mit den körperlichen Veränderungen umzugehen und schließt Personen, die ihr Leben anders führen, aus. Ausschluss nicht in dem Sinne, dass die Personen nicht teilnehmen dürfen, natürlich nicht, sondern in dem Sinne, dass sie von diesen Angeboten nicht profitieren.

Als kranke, nicht-binäre und queere Person habe ich mich in diesen Räumen voller vermeintlich unterstützender Angebote oft allein gefühlt. Das betraf auch die Diskussionen über Brüste. Je mehr sich die Chemotherapien dem Ende zuneigten, desto mehr rückten sie und die Operationen, die den meisten bevorstanden, in den Mittelpunkt.

Über die Option, keinen Wiederaufbau zu machen, redete niemand. Kirsten Achtelik wünscht sich mehr Wahlmöglichkeiten

Die Patientinnen im Chemoraum erörterten wieder und wieder die verschiedenen Optionen eines Wiederaufbaus. Auch die regelmäßig zur Unterstützung anwesende Psycho-Onkologin betonte, wie individuell und schwierig der Entscheidungsprozess sei. Kaum jemand sprach jedoch darüber, ob man diese zusätzlichen Komplikationen überhaupt auf sich nehmen wolle.

Über die Option, keinen Wiederaufbau zu machen, redete niemand, wenn ich es nicht als meine Präferenz erwähnte. Auch meine Ärztin hatte mir diese Option nicht von sich aus angeboten. Bei jedem Gespräch versicherte sie sich aufs Neue, dass ich wirklich keinen Wiederaufbau wolle.

„Von Herzen“ — unser Newsletter über die Liebe Fragen der Liebe und was sie uns fürs Leben lehren. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Ihrerseits wohl eher eine Mischung aus Vergesslichkeit, Überarbeitung und Rückversicherung angesichts einer ungewöhnlichen Entscheidung als der Versuch, mich anderweitig überzeugen zu wollen.

Damals fühlte ich mich von diesem Verhalten nicht diskriminiert. Im Rückblick scheint es mir aber, dass ich mit wenig zufrieden war: Meine Wahl war offenbar so ungewöhnlich, dass ich schon froh war, wenn niemand aktiv versuchte, sie mir auszureden, und ich mich nicht dauernd für sie rechtfertigen musste.

Andere Länder sind weiter als Deutschland

Ich telefoniere mit Julia Thomas. Sie ist selbst von Brustkrebs betroffen und im Vorstand des Vereins „Ablatio mammae – Selbstbewusst ohne Brust“ (AMSOB). Der Verein setzt sich dafür ein, die Option, flach zu bleiben, zu normalisieren, er informiert und unterstützt Betroffene. Julia Thomas erzählt mir von einem neuen Flyer, den es in Frankreich gibt, und mailt ihn mir zu.

In der Broschüre des französischen nationalen Krebsinstituts sind alle Optionen dargestellt: Es gibt Zeichnungen von Personen mit nacktem Oberkörper und verschiedenen Brüsten und Narben. Die Illustrationen erleichtern es, sich vorzustellen, wie der eigene Körper aussehen könnte. Julia Thomas meint, dass es in anderen Ländern besser laufe als in Deutschland.

Lange ging es darum, den Krebs loszuwerden, und nicht darum, wie es den Patientinnen dabei geht. Autor*in Kirsten Achtelik

In den USA und auf Social Media sind „Flatties“ sichtbarer als in der deutschen Öffentlichkeit. Das normalisiert diese Entscheidung. Allerdings scheint es den Betroffenen häufig darum zu gehen, dass sie auch ohne Brüste „vollständige Frauen“ sein können.

Ich verstehe auch, dass Brüste für viele ein wichtiger Teil ihrer Identität sind. Rekonstruktionen sind Teil der „geschlechtsbestätigende Versorgung“; es ist absolut sinnvoll, dass sie von der Krankenkasse bezahlt werden.

Genauso sinnvoll wären umfassende Beratungen darüber, welche Operationsmethoden es noch gibt. Dabei müsste eben auch die Möglichkeit, flach zu bleiben, erwähnt und erklärt werden. Solche Wahlmöglichkeiten waren nicht immer verfügbar. Lange ging es in der Krebsbehandlung ausschließlich darum, den Krebs loszuwerden oder zumindest klein zu halten, und nicht darum, wie es den Patient*innen dabei geht.

Dagegen haben sich die Betroffenen erfolgreich gewehrt. Heute weiß man, dass der psychische und emotionale Zustand der Behandelten wichtig ist für das Durchhaltevermögen während der anstrengenden Therapien. Daher gibt es mittlerweile beispielsweise bei der Chemotherapie verschiedenste Mittel gegen Übelkeit – früher haben alle einfach tagelang gekotzt.

Darum gibt es heute Brustrekonstruktionen, die Frauen wieder mit ihrem Körper versöhnen sollen. Im engeren Sinne medizinisch nötig ist das nicht. Aber es gibt den Betroffenen, wenn es gut läuft, das Gefühl, sie selbst zu sein.

Die Tumorbrust ist ab

Krebs ist der Grund, warum ich nicht zwei Brüste habe, mein Non-binär-Sein hat wohl dazu beigetragen, dass ich nie an einen Wiederaufbau gedacht habe. Mein Unbehagen damit, als Frau wahrgenommen zu werden, wurde während der Krankheit und ihrer Behandlung immer größer und offensichtlicher.

Die Tumorbrust ist ab – und mit ihr der linke Nippel. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich meinen Nippel gerne behalten, aus sexuellen Gründen. Aber im Drüsengewebe waren mit hoher Wahrscheinlichkeit Krebszellen, die mussten weg. Womit ich nicht gerechnet hatte: Die linke Seite meines Oberkörpers ist nicht flach geworden.

Als die Wunde heilte und die Schwellung zurückging, konnte ich mir das Ergebnis zum ersten Mal ansehen. Ein Hubbel in der Mitte, nahe des Brustbeins, bildete sich allerdings nicht zurück. Die Ärztin erklärte mir, das sei keine Schwellung und kein Versehen, das solle so, damit es ein schöneres Dekolleté gebe.

Auch eine Bekannte, die als Krankenpflegerin arbeitet, bestätigte, dass dies das normale, beabsichtigte Operationsergebnis sei (und war etwas erstaunt darüber, dass ich das gar nicht so normal und wünschenswert fand).

Man geht schlichtweg davon aus, dass die Betroffenen nach der Brustentfernung Epithesen tragen. Das ist ein Ersatz, den man auf den Brustkorb kleben oder in spezielle BHs einlegen kann, damit es so aussieht, als hätte man noch beide Brüste. Dafür ist der Hubbel praktisch: Der Übergang zwischen Körper und Epithese ist dann nicht so abrupt.

Ich hatte nicht vor, eine Epithese zu tragen. Kirsten Achtelik

Die meisten Betroffenen, die sich gegen einen Wiederaufbau entscheiden, tragen Epithesen, vielleicht nicht zu Hause, aber auf der Arbeit. Es gibt sogar welche, mit denen man schwimmen gehen kann. Die Erfinderin von Barbie, Ruth Handler, war nach ihrer Brustkrebserkrankung 1970 unglücklich mit den damals verfügbaren Epithesen und gestaltete kurzerhand selbst welche, die sie unter dem Namen „nearly me“ verkaufte.

Ich hatte nicht vor, eine Epithese zu tragen. Es erschien mir überflüssig und ich war vielmehr neugierig, wie sich mein Körper nach der einseitigen Brustentfernung anfühlen würde.

Wenn ich gefragt worden wäre, ob mein Brustkorb „epithesenoptimiert“ operiert werden soll, hätte ich mich dann dafür entschieden? Wohl kaum. Das hat aber niemand erwähnt. Gefragt hat mich das erst recht niemand.

Und obwohl ich mich vor der Operation damit beschäftigt hatte, was für Probleme es bei einer Mastektomie ohne Wiederaufbau gibt, war ich davon ausgegangen, dass es ausreicht, wenn ich nur oft genug „flach“ sage. Dass es dann auch flach wird und nicht hubbelig.

Wäre ich lieber ganz flach auf der linken Seite? Ja! Scheue ich vor einer erneuten Operation zurück? Auch ja. Meine Brust ist aus medizinischen Gründen ab, das hätte ich von selbst nicht so entschieden. Es stört mich, dass es kaum schöne, bezahlbare Unterwäsche für solche Körper wie meinen gibt. Es stört mich auch, dass ich nicht ganz flach bin. Was mich nicht stört: dass ich eine Brust habe.