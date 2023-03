Candice Breitz in der Kunsthalle Baden-Baden Promis auf’s Maul geschaut

Sie wüten, schreien, schluchzen, die Hollywood-Schauspielerinnen Faye Dunaway, Susan Sarandon, Julia Roberts oder Meryl Streep. Mütter am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und sie lächeln, trösten, fluchen: Harvey Keitel, Dustin Hoffman, Kevin Spacey oder Donald Sutherland. Väter bei der Erziehungsarbeit.

Für ihre Videoinstallation „Mother/Father“ ließ Candice Breitz zwei Teams gegeneinander antreten: ein Mütter- und ein Vätersextett. Die Schnipsel aus populären Hollywood-Filmen ergaben eine perfide Montage über Elternschaft, die ebenso amüsant wie erschreckend war. Als die Künstlerin „Mother/Father“ 2005 auf der Biennale von Venedig zeigte, wurde es ein Publikumsliebling.

Found-Footage-Montagen sind das Markenzeichen von Candice Breitz. Immer wieder hat sie sich für ihre Videoarbeiten fremdes Material aneignet und neu montiert. Für ihre jüngste Arbeit „Whiteface“ derzeit in der Kunsthalle Baden-Baden hat sie Nachrichtensprechern, Fernsehmoderatoren und Prominenten schonungslos aufs Maul geschaut und wie mit dem Seziermesser herausgeschnitten, was diese zu Schwarz und Weiß in Mikros gesprochen haben. Das klingt mal zynisch, mal selbstgefällig und oft ziemlich rassistisch. „Na gut, nennt mich einen Nazi“, heißt es da oder „Ich entschuldige mich nicht für die Apartheid“.

Das große Thema, um das Candice Breitz immer wieder kreist, ist die Identität. Wie beeinflussen Filme, Medien oder Popkultur das Individuum? Mal hat sie für ein Projekt Abba-Fans zum Gruppenfoto geladen. Bei ihrer raumgreifenden Video-Arbeit „Becoming“ begegnete man dagegen jenen Frauen, die in besonderer Weise dafür sorgen, dass Rollenklischees fortgeschrieben werden: Hollywoodstars. Sie machen vor, dass eine richtige Frau mit den Wimpern klimpert und sich dramatisch dem Liebesleid hingibt.

Häufig geht es der Künstlerin um Geschlechterrollen oder wie nun in Baden-Baden auch um die Hautfarbe – ein Thema, mit dem die Künstlerin groß geworden ist. Candice Breitz wurde 1972 – als Weiße – in Johannesburg geboren, wo Rassismus eine lange Tradition hat. Sie studierte in Südafrika und den USA. Heute lebt sie in Berlin und unterrichtet an der Hochschule der Bildenden Künste Braunschweig.

Der Auftritt bei der Biennale von Venedig brachte ihr den internationalen Durchbruch. Es folgten große Ausstellungen im Kunsthaus Bregenz oder in den Kunstmuseen von Stuttgart und Bonn. In Baden-Baden verwirrt sie mit „Whiteface“ nun auf raffinierte Weise. Denn auf der riesigen Leinwand sind nicht etwa die TV-Moderatoren und Politiker zu sehen, die hier kokett behaupten „Weiße sind auch nur Menschen“ oder „Nicht alle Leute sind Rassisten“.

„Weiße sind auch nur Menschen“ haut Candice Breitz als einen der Sätze raus in ihrer „Whiteface“-Performance. © Candice Breitz/ Museum Folkwang, Staatliche Kunsthalle Basel/Candice Breitz/ Museum Folkwang, Staatliche Kunsthalle Basel

Die Künstlerin selbst scheint diese eingespielten Sätze zu sprechen und schlüpft dazu in weiße Kleidung, trägt hier eine Langhaarperücke, inszeniert sich dort androgyn – und provoziert beim Publikum zwangsläufig Unbehagen. Denn man ertappt sich dabei, wie hilflos man reagiert, wenn Rollenmuster nicht greifen und eine Frau mit Männerstimme spricht, die sich in keine Schublade stecken lässt.

Weißer geht’s nicht. Candice Breitz als Darstellerin in ihrem Video „Whiteface“. © Candice Breitz/ Museum Folkwang, Staatliche Kunsthalle Basel/Candice Breitz/ Museum Folkwang, Staatliche Kunsthalle Basel

Irritation löst auch der Film „Extra“ aus. Candice Breitz hat ihn am Set von „Generations“ gedreht, Südafrikas beliebtester Soap Opera. In der Serie treten fast ausschließlich schwarze Schauspieler:innen auf. Die Künstlerin hat sich wie ein Fremdkörper in die Szenen geschlichen und demonstriert mit ihrer unbemerkten Präsenz als Weiße, dass auch nach der Abschaffung der Apartheid in Südafrika das Miteinander von Schwarz und Weiß nicht selbstverständlich ist.

Zur Ausstellung Die Ausstellung „Candice Breitz: Whiteface“

läuft bis 2. April in der Kunsthalle Baden-Baden, Lichtentaler Allee 8 a.

Sie ist geöffnet von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Schade, dass die Kunsthalle Baden-Baden nur zwei Werke von Candice Breitz zeigt. Sie mag sich zuletzt nicht nur Freunde gemacht haben, weil sie der Aktivistinnengruppe „Soup du Jour“ nahe steht. Als dem Galeristen Johann König übergriffiges Verhalten vorgeworfen wurde, setzte das Bündnis Künstlerinnen unter Druck, ihre Zusammenarbeit mit der Galerie zu beenden. Ihr Werk selbst ist ebenso interessant wie vielfältig – und der Kunsthalle Baden-Baden hätte es gut getan, sich intensiver mit ihrem Werk zu befassen.

Stattdessen werden in den diversen Kabinetten einfach noch einmal Ausschnitte aus „Whiteface“ auf Monitoren gezeigt. So geht der Niedergang der Kunsthalle Baden-Baden weiter, die unter dem Direktor Johan Holten nicht nur internationale Strahlkraft besaß, sondern auch beim Publikum beliebt war. Dem Direktoren-Duo Çagla Ilk, die als Kuratorin den deutschen Pavillon in Venedig 2024 betreut, und Misal Adnan Yildiz ist es dagegen auch nach drei Jahren noch nicht gelungen, ein überzeugendes Konzept für das Haus zu entwickeln, dessen Anspruch und Größe sie sichtlich überfordert.

Trotz langer Corona-Pause und Findungsphase haben die Berliner Kuratoren nur ein sporadisches Programm zu bieten, das eher für einen kleinen Kunstraum taugt. So muss, wer in Baden-Baden ernstzunehmende Ausstellungen sucht, wohl weiterhin ein paar Meter weitergehen – ins sehr viel erfolgreichere und sehenswertere Museum Frieder Burda.

