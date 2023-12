Caspar David Friedrich in der Hamburger Kunsthalle Dem Romantiker zum 250. Geburtstag

Nicht in ein Nebelmeer schaut der Wanderer auf dem Plakat, sondern ins große rote Nichts. Caspar David Friedrichs berühmte Rückenfigur weist pragmatisch zum Eingang der Kunsthalle, Hamburgs Ikone der romantischen Malerei hat auch ihren praktischen Nutzen. Das Publikum soll zügig den Weg zum rückwärtigen Entree finden, seit Wochen wird mit dem Motiv geworben. Gerade erst hat die Kunsthalle mit 400.000 Besuchern einen Rekord verkündet, 2024 könnte es mit dem Publikumsliebling Caspar David Friedrich eine Steigerung geben.

Der Wanderer als Person of Color

So viel Rücken war nie in der Hamburger Kunsthalle. Sie macht mit ihrer Jubiläumsausstellung zum 250. Geburtstag des Romantikers den Anfang, weitere folgen im nächsten Jahr in Berlin und Dresden. Sein einsamer Wanderer auf dem Felsen, der Städter mit Gehrock im Gebirge ist zugleich Symbolfigur der Retrospektive, die sich dem Spannungsverhältnis zwischen Mensch und Natur widmet.

Direktor Alexander Klar lässt es sich deshalb nicht nehmen, seine ersten Besucher zunächst zu einer weiteren Variante in den Makart-Saal zu führen, in dem die Schinken der Akademiemaler hängen. In der Mitte erhebt sich der gewaltige Lichtkasten des US-amerikanischen Künstlers Kehinde Wiley, der lebensgroß einen Freund über einem Nebelmeer platzierte und damit die Sicht auf eine Person of Color überträgt. Friedrichs Rückenfigur ist so stark im kollektiven Bildgedächtnis verankert, dass er sich für jegliche Neuinterpretation eignet.

Caspar David Friedrichs Federzeichnung „Selbstbildnis mit aufgestütztem Arm“ entstand um 1802. © © Hamburger Kunsthalle / bpk Foto: Christoph Irrgang

Die Ausstellung liefert manch weitere Variante, um etwa die weibliche Sicht einzubringen oder das ökologische Drama zu inszenieren. Doch vor der zeitgenössischen Einverleibung von Caspar David Friedrichs bekanntesten Motiven hat die Kunsthalle den Besuch des Vorbilds gesetzt. Kurator Markus Bertsch fährt den Trubel um den Künstler herunter und nähert sich behutsam zunächst seiner Person.

War Friedrich tatsächlich der Melancholiker, der düstere Grübler, für den er klischeehaft gehalten wurde, seitdem das 20. Jahrhundert ihn wiederentdeckte? Die von den Malerfreunden angefertigten Porträts, insbesondere seine Selbstbildnisse legen dies nicht nahe. In ihnen tritt dem Betrachter ein ernster, höchst aufmerksamer Künstler mit rötlich-blondem Backenbart und hellwachem Blick entgegen.

Diesem Blick folgt der Besucher, die Ausstellung lotst ihn auf Friedrichs Fährte durch sein Werk. Das ist nicht sonderlich originell, aber der abwechselnd aus Kabinetten mit Zeichnungen und Sälen mit großzügig gehängten Gemälden eingerichtete Parcours ist so spannend inszeniert, dass man ihm neugierig von Raum zu Raum folgt.

Zur Entdeckung werden die Zeichnungen, denen bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde, weil man sie als reine Vorstudien betrachtete. Anhand der Zeichnungen aber lässt sich erkennen, wie sich Friedrich in der Natur verortete, seinen Standort klärte.

In den vom Berliner Kupferstichkabinett entliehenen Pflanzen- und Blattstudien, der lavierten Darstellung einer Weide mit neuen Zweigen oder einer klar konturierten Distel entwickelt der junge Künstler sein Rüstzeug, auf das er noch Jahre später zurückgreifen wird.

Neunmal zeichnete er am 7. Oktober 1799, wie akkurat am Rand des Blattes vermerkt ist, von allen Seiten einen Felsen, um den Schattenwurf zu studieren. Eine Variante versah der Künstler mit Sternchen, als wollte er sie sich für später vormerken.

Es ist faszinierend zu verfolgen, wie sich Friedrich nach dem Umzug 1789 aus seiner Geburtsstadt Greifswald nach Dresden die Natur aneignet. Der Künstler sortiert für sich die Sicht auf die Natur, Land und Gebirge neu, experimentiert mit Nähe und Ferne. Schon türmen sich Felsen in der Ferne eindrucksvoll auf, rücken Gipfelkreuze ins Bild, bei denen man nie weiß, ob der Künstler sie vorfand oder hinzufügte. Landschaft lädt sich zusehends symbolisch auf.

Zu seinem eigentlichen Metier aber fand Caspar David Friedrich auf Rügen. Für anderthalb Jahre kehrt der 27-Jährige im Frühjahr 1801 noch einmal in seine vorpommersche Heimat zurück. Von Greifswald aus besucht er regelmäßig die Insel und wird endgültig zum Landschaftsmaler. Hier entwickelt er seine Ästhetik. Die Insel ist weit davon entfernt, ein touristisches Ziel zu sein, Caspar David Friedrich entdeckt sie als künstlerisches Sujet.

Zur Ausstellung Caspar David Friedrich. Kunst für eine neue Zeit. Kunsthalle Hamburg, bis 1. April. Die Ausstellung hat verlängerte Öffnungszeiten: Di bis So 10-19 Uhr, Do bis 21 Uhr. Zeitfenster-Tickets unter: www.hamburger-kunsthalle.de. Der Katalog ist bei Hatje Cantz erschienen, 54 Euro.

Bei ihm weitet sich die Boddenlandschaft unendlich in die Tiefe. Nur am Bildrand dient ein Hügel oder Wäldchen als Begrenzung, darüber der hohe Himmel. Menschen kommen kaum vor, mal ein Fischerboot, mal zum Trocknen aufgehängte Netze.

Nur zwei farbige Gouachen haben sich von dieser Findungsphase auf Rügen erhalten, die leuchten, als würde noch immer die Sonne über der kleinen Hütte stehen und als wäre weiterhin früher Morgen in der Meeresbucht, die den Himmel spiegelt. Auf Rügen vollendet Caspar David Friedrich sein Vokabular, verraten auch die Quadrierungen vieler Blätter zwecks Übertragung. Von hier aus kann er ins Großformat wechseln. Fortan operiert er frei mit Landschaft, komponiert sie endgültig nach seinen Bedürfnissen, häufig um eine Mittelsenkrechte.

Ein Menschlein am Meeresrand

Genauso souverän lässt der Künstler Elemente verschwinden, um die monumentale Wirkung zu steigern. Am eindrücklichsten gelingt dies mit dem „Mönch am Meer“ aus der Alten Nationalgalerie, wo das Menschlein einsam auf einer Düne steht: davor das nachtschwarze Meer, dessen bedrohliche Dunkelheit sich zum Himmel hin lichtet.

Die Hamburger Kunsthalle besitzt ein eigenes Werk, auf dem der Künstler ähnlich radikal die Landschaft entleerte, um den Effekt der Erhabenheit zu erhöhen. „Meeresufer im Mondschein“ von 1835/36 gilt als sein letztes Gemälde. Im Sommer erlitt der Künstler einen Schlaganfall, seine Malhand war teilweise gelähmt, sodass er zeitweise vornehmlich zeichnete, um sich aufstützen zu können.

Seine ungebrochene Könnerschaft demonstrieren drei großformatige Sepiazeichnungen vom Tolensesee, einem Hünengrab bei Gützkow und einer Höhle im Harz aus dem Besitz des Königlich Dänischen Sammlung.

Zu seiner eigenen Verwunderung gelang es dem Künstler trotz der Einschränkungen, an die Staffelei zurückzukehren, wo als sein Vermächtnis „Meeresufer im Mondschein“ entstand.

In den dräuenden Wolken, dem verhangenen Himmel und dem in tiefes Grün getauchten Land, das nur schemenhaft Gestein, Gestrüpp und zwei Boote zu erkennen gibt, ist Todesahnung zu spüren. Jüngste Infrarot-Untersuchungen ergaben, dass der Künstler wie beim „Mönch am Meer“ rigoros zwei Segelboote eliminierte. Der Mensch fehlt endgültig.

70 Gemälde und 100 Zeichnungen Caspar David

Friedrichs zeigt die Ausstellung, dazu Werke von 20 zeitgenössischen Künstlern.

Bei Caspar David Friedrich wandelt sich die Landschaft zum Echoraum, auch für die Hybris des Menschen. Ein Gemälde wie „Das Eismeer“ gilt noch 200 Jahre später als Metapher gescheiterter Hoffnungen.

Für das monumentale Bild griff der Künstler auf Ölskizzen von Eisschollen des Winters zwei Jahre zuvor zurück, in dem die Elbe komplett zugefroren war. Die drei Fragmente befinden sich ebenfalls im Besitz der Kunsthalle.

Friedrich malte das Scheitern in der Natur

Die Zeitgenossen kritisierten ihn scharf dafür, dass er die Polarszenerie frei erfunden hatte. Doch Caspar David Friedrich wollte mehr. Das sich auftürmende Eis begräbt kein konkretes Schiff, sondern meint jeglichen menschlichen Eroberungszug in der Natur. Damals endeten viele Expeditionen auf der Suche nach einer Nordwest-Passage im Packeis.

Wie der „Wanderer über dem Nebelmeer“ gehört auch dieses Werk zum kollektiven Bildgedächtnis und taucht als Referenz zumal in Zeiten des Klimawandels bei Künstlern auf. Die Assoziation liegt auf der Hand, wenn Julian Charrière mit einem Gasbrenner einen Eisberg bearbeitet: der Mensch als Feind der Natur.

Die unterkühlteste Form einer Neuinterpretation aber hat Olafur Eliasson gefunden, indem er die prozentualen Anteile der Farbpigmente auf eine kreisförmige Leinwand mit einem Loch in der Mitte übertrug. Das Spektrum verläuft von Braun-Violett zu Beige. Romantische Gefühle verbieten sich davor von selbst.