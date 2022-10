Das neue Album von Fehlfarben „Niemand sagt, es ist genug“

Es ist für eine Band unmöglich weiterzumachen, ohne im Gespräch zu bleiben. Sich zusammenzuraufen über Jahre, Jahrzehnte, ohne erfolgreich zu sein. Mangels Hits schrumpft alles um sie herum: Publikum, Gagen, Absatzzahlen, Budgets, Mitarbeiter, schließlich auch das eigene Ego.

Nur die Fehlfarben scheinen davon unberührt zu bleiben. Bis auf ihre Debüt-LP „Monarchie & Alltag“ aus dem Jahr 1980, die vom „Rolling Stone“ unlängst als bedeutendstes deutsches Album aller Zeiten gelistet wurde, hat die sechs- bis siebenköpfige Truppe nicht viel für ihre Größe getan. Noch vor dem Durchbruch war Sänger Peter Hein ausgestiegen. Doch eine Legende bleibt man immer.



„Eben“, sagt Peter Hein am Telefon. „Nützen tut es einem nichts.“

Die Welt der Fehlfarben schrumpft. Seit Hein zur Band zurückgekehrt ist und ihr neue Daseinsberechtigung verschaffte, wird alles kleiner: Publikum, Albumverkäufe und was da sonst dranhängt. Dabei haben Hein und seine Mitstreiter Kurt Dahlke und Frank Fenstermacher an den Keyboards, Bassist Michael Kemner, Schlagzeugerin Saskia von Klitzing sowie Thomas Schneider an der Gitarre auch auf ihrem aktuellen Album „?0??“ (Tapete Records) wenig von ihrer einstigen Schärfe und Klarheit verloren. Die Fehlfarben kratzen dieselben kühlen Post-Punk-Riffs aus ihren Saiten, der Drumbeat treibt und treibt, und Hein schreibt Zeilen von einer Hellsicht, die ihresgleichen sucht. Zeilen wie diese: „Mach dich auf den Weg / Den Weg, den keiner sonst geht / Geh ihn nicht allein / Allein kommst du nicht heim.“

Eigentlich müssten sie die wichtigste Band in Deutschland sein. Stattdessen sind das die Toten Hosen. Was ist passiert?

Er sei am Anfang „zu faul und zu bequem“ gewesen, erzählt Hein, heute 65 Jahre alt, während er in seiner kaum geheizten Wiener Wohnung sitzt. Er habe seinen Job als Großhandelskaufmann bei Rank Xerox damals nicht aufgeben wollen für ein nerviges Leben als Popstar. „Ich sah mir an, was die Toten Hosen machten, und sagte mir, dass ich das nicht mehr nötig hätte mit meinen knapp 30 Jahren. Der Hosen-Manager Jochen Hülder war unser Manager gewesen. Er hat sich an uns die Zähne ausgebissen, weil wir nicht mehr formbar waren. Da hat er sich die Jungs aus dem Keller nebenan geholt.“ Womit Hein nichts gegen die Toten Hosen gesagt haben will. Er sei froh, dass die wichtiger seien als eine der zahllosen Wichtigtuer-Gruppen, deren Namen ihm „glücklicherweise gerade nicht einfallen“.

Der Mann mit den vielsagenden Hemden. Peter Hein, 2012. Im Hintergrund Frank Fenstermacher und Kurt Dahlke (v. li.) © Julia Hoppen

Man kann also sagen: Die Fehlfarben haben ihr Ding nie übersetzt in ein Angebot. Sie blieben ein Versprechen.

Ihre Motivation erklärt Hein 40 Jahre später damit, dass niemand von ihnen aufgeben wolle. „Was auch immer da aufzugeben wäre, würde bedeuten, dass die schlechte Welt gesiegt hätte.“

Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Der andere Grund dafür, dass die Fehlfarben nur die beste deutsche Amateurband geblieben sind, ist in ihrer eigenartig hartnäckigen Distanz zu überwältigenden Emotionen zu suchen. Statt im Zorn und Schmerz Gefühle freizulegen, mit denen sich viele Menschen identifizieren würden, genügt ihr als Credo: „Alles scheiße, auch ich“, wie Peter Hein es formuliert. Dabei hätte selbst er, der sich nicht für musikalisch hält, irgendwann einmal von den Funken mindestens seiner eigenen Musik entflammt werden und den Sinn darin finden müssen, dass sie Menschen bewegen, innerlich aufreißen kann.

Schon wieder Krieg / Zum Glück nicht bei mir / Das lass’ ich mir was kosten „Stolz?“ von den Fehlfarben, 2022

Das wäre mehr als den Sinn von Musik darin zu sehen, „mit der Scheiße zu leben und sich lustig zu machen über sie“, wie Hein sagt. Doch das Publikum haben sie in alter Punk-Tradition nie als Gemeinschaft betrachtet. „Die Leute, denen wir begegnen, sind, wenn man sie kennenlernt, schon ganz ok. Aber insgesamt sind es doch eher Arschlöcher.“



Da bleibt der Freundeskreis klein.



„Logisch“, fährt Hein fort. „Leute auf eine gewisse Art anzusprechen, weil die es wenigstens auch kapieren, führt zwangsläufig dazu, dass man unter sich bleibt. Preaching to the converted. Was soll ich machen? Ich finde das immer erschreckend, im Haus der Jugend oder in Jugendzentren aufzutreten, als hätte ich je verstanden, was Jugendliche bewegt. Mit deren Problemen will ich gar nichts zu tun haben. Die ganze Wühlerei in sich ist bei alten Säcken wie mir gar nicht interessant.“

Die Nerven mit Sänger und Gitarrist Max Rieger (links) © picture alliance/dpa/Glitterhouse

Welche Kluft sich daraus ergibt, wird im Vergleich mit den Nerven deutlich, einer jener Post-Punk-Bands, die sich in den Fußstapfen der Fehlfarben bewegen und deren Kinder sein könnten. Mit Blick auf die Krisen in Europa heißt es auf ihrem – ebenfalls am Freitag erschienenen – unbetitelten Album: „Und ich dachte irgendwie / In Europa stirbt man nie“. Dieses böse Erwachen einer wohlstandsverwöhnten Jugend führt in weiteren Songs dazu, dass der Tod und die Frage, wie man in dieser Welt überleben soll, eine zentrale Rolle einnimmt.

Es ist eine Frage, die in den Ohren Peter Heins übertrieben dramatisch klingen dürfte. Wenn er von „Europa“ singt, hört man die Migranten von außen an der Tür schaben wie Untote, und er verspricht: „den Stier an den Eiern packen wir / Retten sie / Europa“.

Ein toll-dreistes Bild, das sich nicht mit gefühligen Todesängsten herumschlägt, sondern mit absurdem Wortwitz zu punkten versucht.

Die Sonne sticht / Es riecht nach Wüste / Trotzdem gibt’s Wasser fürs Gemüse. „Der letzte Traum“ von Fehlfarben, 2022

Überhaupt fällt Heins Antwort auf die gegenwärtigen Konflikte bedeutend lakonischer aus als die des 29-jährigen Nerven-Frontmanns Max Rieger. Hein höhnt: „Schon wieder Krieg / Zum Glück nicht bei mir / Das lass’ ich mir was kosten“. Das ist so visionär und böse, wie es angesichts panischer Energie- und Flüchtlingsdebatten nur sein kann. Und im Gespräch wundert sich Hein denn auch, dass die Leute „inzwischen wieder lieber Billig-Gas als Prinzipien haben wollen“. Dann sagt er: „Egal.“ Er sagt dieses Wort oft. Warum egal? Wie kann einer, nachdem er genau benannt hat, worum es geht, sich im nächsten Atemzug in Gleichmut wiegen? „Stimmt, ich muss es leider so sagen“, antwortet er. „Engagement ist nicht meins. Ich bin nicht dabei, weil es doch meistens auf eine Art endet, gegen die man vorher war.“

Wenn Punk eine Zeitung wäre, würde Peter Hein die Leitartikel schreiben. © imago images/ F. Boillot

Während Heins Umwelt auf nichts so viel gibt wie Hoffnung, hat er sie fahren lassen vielleicht schon in dem beengten Düsseldorfer Kinderzimmer, das er sich mit seinem Bruder teilen musste und wo eine Carrera-Bahn aufgebaut war, als er längst schon in Trechncoat gekleidet zum „Ratinger Hof“ pilgerte, voller Verachtung gegenüber Leuten, die eine Gesinnung besaßen. „Es liegt ein Grauschleier über der Stadt, den meine Mutter noch nicht weggewaschen hat“, lautete die legendäre Zeile, in er die triste Stimmung der späten 70er mit ihren kleinbürgerlichen Ansprüchen zusammengefasst hat.

Seither wehren sich die Fehlfarben mit Sarkasmus gegen die Zumutungen einer aufgeblähten Gegenwart („Dann wird wieder so empfindlich reagiert / Was man früher gelernt hat / Wird heute studiert“). Heins Scharfsinn, unterlegt mit unruhig flackernden Sounds, sichert ihnen die Bewunderung von Kritikern, die ihre Entwertungsängste teilen. Da wird ausgeteilt gegen die Öko-Modernisten („Nachhaltig“), die Virus-Modernisten („Brot ohne Spiele“), die Firewall-Modernisten („Kontrollorgan“) und Gier. „Der letzte Traum“ zeichnet das düstere Bild einer verdörrenden Welt im Klimawandel. Mit „Tanz auf der Straße“ versuchen sie sich zumindest einmal daran zu erinnern, weshalb sich der Ärger lohnen würde.

Da schimmert die Ahnung kurz durch das Wedeln der Wischmob-Gitarren hindurch – dass es einem nie alleine gut geht, sondern mit anderen. Aber weiter geht es nicht, die Musik bleibt immun. „Die Zeit ist vorbei“, erläutert Hein, „dass ich Liebe direkt oder semi-direkt ansprechen kann. Beziehungssongs vermeide ich eher. Mir geht es gut, daran liegt es nicht. Ich mag nur das Thema nicht mehr in die Öffentlichkeit tragen. Die generelle Liebe zu den Menschen, wie sie Herr Mielke empfunden hat, ist mir jedenfalls fremd. Es gibt da etliche, bei denen ich mich frage: Was ist eigentlich aus der Kunst des gezielten Attentats geworden?“

Dass ihre Geschichte auserzählt scheint, seit sie 2002 mit „Knietief im Dispo“ quasi noch mal von vorne angefangen haben, hat mit diesem unverändert pessimistischen Habitus zu tun. Hein, der sich selbst als „Ewiggestriger von heute“ bezeichnet, artikuliert immer dieselbe Botschaft: „Verändern kann man nichts. Protest ist irrelevant. Zumindest bei uns im Westen.“

Mit dieser Haltung kam er wie gerufen, als der Idealismus der 68er-Generation aufgebraucht war und es eines nihilistischen Gegengewichts bedurfte. Aber heute?

Die Fehlfarben sind groß darin, keinen Ausweg zu sehen. Aber dafür bieten sie das Gefühl vollendeten Durchblicks an.

