Debatte um Industriestrom 400 Mittelständler pochen auf Preisdeckelung

Der industrielle Mittelstand appelliert an die Bundesregierung, nicht nur großen Industrieunternehmen mit einem gedeckelten Strompreis zur Seite zu springen. In einem Brief an das Bundeskanzleramt, die Ressorts Finanzen und Wirtschaft sowie den Wirtschaftsausschuss des Bundestags fordern 400 Unternehmen, die Bundesregierung müsse dem energieintensiven Mittelstand eine Transformationsperspektive geben.