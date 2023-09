Deutschlands First Lady „Ohne Vertrauen in die Demokratie, kann unser Staat nicht funktionieren“

Elke Büdenbender ist Richterin am Berliner Verwaltungsgericht und, als Ehefrau von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier, seit sechs Jahren in der Rolle der deutschen First Lady. Für den Podcast „Eine Runde Berlin“ habe ich sie in der Ringbahn getroffen.

Wir haben unter anderen darüber gesprochen, wie Elke Büdenbender ihren Job und das höchste Ehrenamt im Staat vereinbart, warum sie findet, dass sich Frauen mehr trauen sollten und wann es endlich Zeit für eine Bundespräsidentin wird.

Außerdem ging es um die Grundfeste unserer Demokratie und die Frage, wie in Zeiten von Angst, Hass und Hetze das Vertrauen in die Institutionen gestärkt werden kann. 54 Prozent der Deutschen stimmen laut einer aktuelle Befragung im Auftrag der Körber-Stiftung der Aussage zu, weniger großes oder geringes Vertrauen in die Demokratie zu haben. Was macht das mit denen, die an der Spitze des Staates stehen?

„Ohne Vertrauen in die Demokratie, kann unser Staat auch nicht wirklich funktionieren“, sagt jedenfalls Büdenbender. Und weiter: „Ich bin fest davon überzeugt, dass man Menschen keine Angst machen darf.“