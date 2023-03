Die Rolandstadt Perlebergs Altstadt zeugt vom Reichtum früherer Jahrhunderte

Seine Leiche wurde nie gefunden. Später entdeckte man im nahen Wald eine von Schüssen durchlöcherte Hose, samt einem Brief des Vermissten an seine Frau. Aber vielleicht war das nur Teil einer Operation, die heute unter dem Stichwort „False Flag“ laufen würde.

Das Rätsel um das Verschwinden des britischen Diplomaten Lord Benjamin Bathurst am Abend des 25. November 1809 vor der Perleberger Poststation wird wohl für immer ungelöst bleiben. Ein mutmaßlich blutgetränktes Geheimnis, hinter dem ein politischer Mord stecken dürfte. Das will so gar nicht zu der nach erstem Eindruck etwas verträumten Prignitzer Kreisstadt und ihrem noch immer vom Wohlstand früherer Jahrhunderte geprägten, vom Flüsschen Stepenitz idyllisch umströmten Kern passen. Und dennoch…

Porträt des britischen, 1809 wahrscheinlich von napoleonischen Agenten in Perleberg entführten und ermordeten Diplomaten Benjamin Bathurst © Wikimedia Commons

Der Lord befand sich auf der Rückreise aus Wien, hatte dort im Auftrag von King George III. erfolgreich für eine Erneuerung des Bündnisses gegen Napoleon geworben. Der daraus folgende Krieg endete für Kaiser Franz I. desaströs, und Bathurst musste sehen, dass er so schnell wie möglich seine rettende Insel erreichte, quer durch das mit Napoleon zwangsweise verbündete, von Franzosen wimmelnde Preußen.

An seinem vermutlichen Todestag kam der inkognito Reisende in Perleberg an, speiste im Gasthof „Zum Weißen Schwan“ und nahm dort für einige Stunden Quartier, wollte am Abend weiterreisen, wozu es nicht mehr kam: Gerade noch hatte er vor der Poststation bei seiner Kutsche auf die Abfahrt gewartet - plötzlich war er verschwunden.

Auch Theodor Fontane erwähnt den Fall Bathurst

Weder die örtlichen Behörden noch seine Ehefrau, die Monate später anreiste, konnten Bathursts Verbleib klären. Viel ist seither geforscht, ermittelt, spekuliert worden. Theodor Fontane erwähnte den Fall in Briefen und Notizen, streifte ihn kurz in „Fünf Schlösser“, Teil seiner „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“. Sogar Science-Fiction- und Fantasy-Autoren begeisterten sich an Bathursts Schicksal. Das wurde sogar recht frei verfilmt, 1935 in dem ziemlich propagandistischen Ufa-Streifen „Der höhere Befehl“ von Gerhardt Lamprecht, mit Lil Dagover als verführerischer französischer Agentin, Karl Ludwig Diehl als aufrechtem preußischen Rittmeister und Hans Mierendorff als diesmal überlebendem Lord. Gedreht wurde in Ferch.

Im damaligen Hotel „Zum Weißen Schwan“ nahm der Lord am 25. November 1809 seine letzte Mahlzeit ein. Stunden später verschwand er spurlos. © Andreas Conrad/Tagesspiegel

Den Film findet man im Internet, spannender ist eine Besichtigung des Tatorts. Den ehemaligen Gasthof in der Straße Am hohen Ende 25 gibt es noch immer. Das Gebäude entstand um 1770, wurde wiederholt erweitert, wechselte Besitzer und Namen, hieß zuletzt „Hoffmanns Hotel“. Vor 13 Jahren wurde es durch einen Brand stark beschädigt, seither läuft der Wiederaufbau.

Die nahe Postkutschenstation wurde Ende des 19. Jahrhunderts durch einen prächtigen Backsteinbau ersetzt, an dessen frühere Nutzung eine Gedenktafel erinnert. Eine zweite Tafel mit dem Bildnis des unglücklichen Lords wurde 2009 von der Stadt angebracht, zum 200. Jahrestag seines Verschwindens.

Tipps und Informationen Das Stadt- und Regionalmuseum Perleberg, Mönchort 7-11, ist dienstags bis freitags (10 - 16 Uhr) und sonntags (11 - 16 Uhr) geöffnet. Die Ausstellung „Perleberger Unternehmer- & Kaufmannsfamilien der Kaiserzeit“ ist bis 30. April zu sehen. Will man in historischem Ambiente speisen, empfiehlt sich das 1847 gegründete Hotel Deutscher Kaiser in der Bäckerstraße 18. Sein Kaisersaal sei „ein Beispiel für die ,Belle Epoque’, die ihre Blütezeit um 1900 erlebte“, wie es auf einer Info-Tafel des Bürgervereins heißt. In der Prinzensuite übernachtete 1913 Kronprinz Wilhelm anlässlich eines Besuchs der Perleberger Garnison. Neben Schuhmachern, Soldaten und Kaufleuten gehörten auch Mostrich-Fabrikanten zu den herkömmlichen Berufszweigen der Stadt. Diese Tradition wird in der „Senfmanufaktur - Hofladen & Café“, Großer Markt 11A, wiederbelebt.

Das touristische Potenzial solch einer mysteriösen Episode der Stadtgeschichte, zu der es damals sogar eine Ausstellung gab, ist damit kaum ausgereizt. Immerhin findet man unter den im Perleberger Stadt- und Regionalmuseum gratis ausliegenden „Erinnerungsblättchen“ auch eines, das über den abhanden gekommenen britischen Diplomaten informiert. Der berühmten, 1976 im kalifornischen Santa Barbara gestorbenen Opernsängerin Lotte Lehmann wurde ebenfalls eines dieser Blättchen gewidmet, mit denen Perleberg an Menschen erinnert, die mit der Stadt irgendwie verbunden sind. Die Sopranistin, deren Name im Stadtbild sehr viel häufiger auftaucht als der des Lords und die sogar ein Denkmal erhielt, wurde 1888 in Perleberg geboren und besuchte dort die Höhere Mädchenschule, in dessen Gebäude sich heute das Stadt- und Regionalmuseum befindet.

Die originalen Schätze des „Königsgrabes von Seddin“ lagern in Berlin

Wie alle Attraktionen der Perleberger Altstadt ist es leicht zu finden, weist auch eine der zahlreichen, vom rührigen Bürgerverein angebrachten Informationstafeln auf und lohnt mit seiner modernen, museumspädagogisch durchdachten Gestaltung auf jeden Fall einen Besuch. Wenn man die originalen Schätze aus dem um 800 vor Christus angelegten „Königsgrab von Seddin“ sehen will, muss man zwar ins Märkische Museum nach Berlin, aber das ist wegen Umbaus derzeit geschlossen. Die Perleberger Kopien sind davon ohnehin nicht zu unterscheiden.

Das „Colonial- und Delikateßwaaren-Geschäft“ der Perleberger Kaufmannsfamilie Dittmer ist eine Attraktion des Stadt- und Regionalmuseums. © Stadt- und Regionalmuseum Perleberg

Neben der frühen Siedlungsgeschichte der Prignitz liegt der Schwerpunkt des Museums selbstverständlich auf der Stadtgeschichte, mit einem üppig ausstaffierten Biedermeier-Zimmer und einem aus der Zeit um 1900 stammenden „Colonial- und Delikateßwaaren-Geschäft“ als besonderen Attraktionen. Betrieben wurde der Laden bis 1963 von der Perleberger Kaufmannsfamilie Dittmer, deren Firmenhistorie in der aktuellen Sonderausstellung „Perleberger Unternehmer- & Kaufmannsfamilien der Kaiserzeit“ nachzulesen ist.

Perlebergs Altstadt liegt auf einer vom Flüsschen Stepenitz gebildeten Insel. © Andreas Conrad/Tagesspiegel

Im Spiegel der lokalen Wirtschaft kann man dort das Auf und Ab Perlebergs verfolgen. Nicht ganz zufällig war die Stadt ein Zentrum des Schuhmacherhandwerks und der Produktion von Schuhwichse. So gab es „1861 bereits 131 Schuh- und Pantoffelmacher, was u.a. auch durch die hier etablierte ständige Garnison bedingt war“, wie es auf einer Schautafel heißt. Eine Schuhstraße darf da in der Altstadt nicht fehlen.

Die Rolandfigur symbolisierte die städtischen Rechte und Freiheiten Perlebergs. Sie stammt aus dem 16. Jahrhundert. © Andreas Conrad/Tagesspiegel

Ist dieses Ensemble schon Fotomotiv genug, so kommen knipsfreudige Besucherscharen beim Roland als drittem steinernen Zeugen Perleberger Blütejahre erst recht nicht umhin, ihre Kameras und Smartphones zu zücken. Erwähnt wurde das noch hölzerne Standbild, Symbol alter städtischer Rechte und Freiheiten, erstmals 1498, während die heutige Sandsteinfigur zweifach die Jahreszahl 1546 trägt.

Solch ein grimmiger Roland steht auch vor dem Altstädtischen Rathaus in Brandenburg an der Havel sowie als dessen Kopie vor dem Märkischen Museum in Berlin. Die Prignitzer Kreisstadt scheint auf ihren steinernen Ehrenbürger besonders stolz zu sein: Seit 2016 trägt Perleberg den Zusatznamen Rolandstadt.

