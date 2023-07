„Die sind total iconic!“ Neuer Trend in Berlin: Ist die Gen Z bald auf Klapphandys erreichbar?

Trends wiederholen sich, das ist nichts Neues. Vor allem in der Mode wird das immer wieder deutlich: Hüfthosen mit weitem Bein, bunte Bandeau-Tops, Plattform-Flip-Flops und riesige Sonnenbrillen. Vergessen geglaubte Trends aus den Nullerjahren sind auf den Straßen Berlins längst wieder beliebt.

Selbst den fortschrittlichen Smartphones wird mittlerweile der Kampf angesagt: Auf Instagram stolpert man dieser Tage über eine Werbung des finnischen Unternehmens Nokia mit dem Slogan „The Flip is back“. Über einen knallpinken Bildschirm tanzen bunte Klapphandys. Doch warum sollten sich Menschen im digitalen Zeitalter ein Klapphandy kaufen?

Mehr Akku, weniger Social Media

Bereits ab 80 Euro verspricht Nokia vor allem drei Dinge: „jede Menge Akkulaufzeit, Freiheit von sozialen Medien und das Original in Sachen Retro-Fotografie“. Reicht das, um insbesondere die jungen Generationen zu überzeugen? Ja, denn: Um den sogenannten Y2K-Style zu perfektionieren, lassen sich Trendsetter nicht nur von den alten Red-Carpet-Outfits früherer Disney-Stars inspirieren. Sie greifen regelmäßig tief in die Technik-Krimskrams-Box ihrer Verwandten. Denn zum angesagten Look gehört auch eines: längst überholte Geräte.

So trifft man in Berliner Bars nicht selten junge Menschen, die sich mit Digitalkameras fotografieren und auch Konzerte werden wieder mit alten Camcordern gefilmt. Ein neues Klapphandy in knalligen Farben könnte da also sehr gelegen kommen.

Immer einen Lacher wert

„Ja, die sind total iconic!“ Über die Frage, ob sie sich ein Klapphandy zulegen würde, muss auch Studentin Johanna nicht lange nachdenken. Die 23-Jährige hat bereits Erfahrung mit vermeintlich veralteter Technik gesammelt: Als ihr Smartphone den Geist aufgab, kaufte sie sich kurzerhand ein simples Tastenhandy. Das war erschwinglicher – und außerdem immer einen Lacher wert. Auch wenn Johanna sich ohne die treuen Dienste von Google Maps etwas schwerer zurechtfindet, schätzt sie es doch, mal nur aufs Simsen und Anrufe beschränkt zu sein. „So richtig Digital Detox!“

64 Stunden sind Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren wöchentlich im Internet unterwegs.

Neben dem Coolness-Faktor und der niedrigeren Preise gibt es also einen weiteren Grund sich ein Klapphandy zuzulegen: das digitale Entgiften. Nutzer sozialer Medien sehnen sich zunehmend nach einer Auszeit vom Online-Leben. Insbesondere die Generation Z ist seit ihrer Jugend permanent online. Nicht nur um das eigene Leben zu teilen, sondern auch um Inhalte Anderer zu konsumieren.

Ein nützliches Tool, aber kein Garant fürs digitale Entgiften

Die kürzlich veröffentlichte „Jugend-Digitalstudie“ der Postbank zeigt: Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren sind wöchentlich rund 64 Stunden im Internet unterwegs, mehr als die Hälfte der Zeit am Smartphone. Gerade seit der Corona-Pandemie sind die Nutzungszahlen in die Höhe geschossen. Dabei sind die Auswirkungen dieses übermäßigen Konsums nicht zu vernachlässigen.

Psychotherapeut Roberto D’Amelio sagt, der ständige Gebrauch von Smartphones „kann zu einer Sorge oder sogar Angst führen, etwas zu verpassen.“ Sei das Smartphone dann mal nicht in direkter Nähe, könne sich eine Art Alarmstimmung breit machen, so der Diplom-Psychologe. „Fear of Missing out“ oder FOMO nennt sich das umgangssprachlich.

Auch mit einem Klapphandy kann man 150 oder 300 SMS am Tag senden, dann lebt man auch nicht im Moment. Roberto D’Amelio, Psychotherapeut

Nokia verspricht mit seinem neuen Produkt wohl auch deshalb, JOMO zu bringen – „Joy of Missing out“, also die Freude daran, auch mal etwas in der digitalen Welt zu verpassen. Endlich im Hier und Jetzt leben. Ob das nur mit einem neuen Gerät möglich ist, lässt sich schwer sagen. Zur Entwöhnung könne ein Klapphandy laut D’Amelio ein gutes Tool darstellen, doch er warnt: „Auch mit einem Klapphandy kann man 150 oder 300 SMS am Tag senden, dann lebt man auch nicht im Moment.“