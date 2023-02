Erneuerbare Energien Scholz kündigt Plan zum massiven Ausbau der Windkraft an

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat einen bundesweiten Plan zum Ausbau der Windkraft angekündigt. „Bis 2030 werden das an Land im Schnitt vier bis fünf Windräder jeden Tag sein“, sagte Scholz der „Bild am Sonntag“. Die Regierung gehe den Ausbau „generalstabsmäßig“ an.

„Gerade erstellen wir einen Fahrplan, was bis wann an neuen Anlagen gebaut sein muss, damit wir unsere Ziele für 2030 erreichen“, führte Scholz aus. Jeden Monat werde es dann ein Gespräch mit den Ländern darüber geben, wie weit sie damit vorangekommen seien. „Was nicht pünktlich geschafft wird, muss aufgeholt werden.“

Scholz’ Ziel: klimaneutral bis 2045

Deutschland sei ein Land mit einer großen wirtschaftlichen Leistungskraft und einem sehr gut funktionierenden Sozialstaat, betonte der Kanzler. Es mangele aber etwas an Tempo. „Wir brauchen mehr Schwung bei Innovationen und für die Modernisierung unserer Industrie, damit wir 2045 klimaneutral wirtschaften können“, erklärte Scholz.

Ziel sei es, beim Ausbau von Windkraft und Solarenergie deutlich voranzukommen, „damit wir weniger abhängig werden vom Import von fossilem Gas, Kohle oder Erdöl“, erklärte der Bundeskanzler. (epd)

