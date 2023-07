Fotograf Park Jongwoo Das Alliiertenmuseum zeigt Bilder von der Grenze zwischen Nord- und Südkorea

Eindeutig ein Kopfschuss. Ein faustgroßes Loch klafft im Schädel des Skeletts, das Jahrzehnte nach der Schlacht wieder aus dem Erdreich aufgetaucht ist, in derselben verdrehten Körperhaltung, wie der Soldat getroffen zu Boden gestürzt und im Schlamm versunken war.

Zwei Uniformierte bergen seine sterblichen Überreste, sortieren die Knochen auf einer Plane mit aufgedrucktem Skelett. Sie sind Mitglieder der südkoreanischen Einheit, die in ihrem Teil der DMZ, der Demilitarisierten Zone zwischen Süd- und Nordkorea, weiterhin nach Opfern des Koreakriegs sucht. Auf die stößt man im Erdreich immer wieder, gerade dort, in dem 1951 hart umkämpften Gebiet des Bloody Ridge genannten Höhenzugs..

Ein nordkoreanischer Soldat beobachtet den südkoreanischen Teil der „Joint Security Area“. © Park Jongwoo

Es ist eine das Grauen des Krieges schauerlich widerspiegelnde Szene, festgehalten von dem in Seoul lebenden Fotografen Park Jongwoo und zu sehen im Alliiertenmuseum in der neuen Ausstellung „DMZ - Die letzte Grenze des Kalten Krieges“. Der Eröffnungstermin am 27. Juli wurde nicht zufällig gewählt: An diesem Tag jährte sich zum 70. Mal die Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens von Panmunjeom, das nicht das Ende des Krieges, immerhin aber die Einstellung der Kämpfe bedeutete.

Angst vor dem Bruderkrieg

Eine Korea-Ausstellung im Berliner Alliiertenmuseum? Das mag überraschen, doch dürfe man nicht den Kalten Krieg nur verengt aus deutscher, gar Berliner Perspektive betrachten, sagte Jürgen Lillteicher, Direktor des Museums, bei ihrer Präsentation. Der Koreakrieg habe damals hierzulande viele Ängste ausgelöst, sei ein Bruderkrieg gewesen, der auch hier möglich erschien, ergänzte Kurator Florian Pauls.

Als Militärpolizei gekennzeichnete südkoreanische Soldaten auf einer Patrouille im Schnee. © Park Jongwoo

Die Idee zu der Ausstellung hatte er, als er vor Jahren im britischen „Guardian“ auf ein Interview mit Park Jongwoo stieß, online noch immer nachzulesen und übrigens illustriert mit dem Foto der aus der Erde des einstigen Schlachtfelds ausgegrabenen Überreste des gefallenen Soldaten. Von dem weiß man zumindest, dass er auf südkoreanischer Seite gekämpft hat. Die um ihn verstreuten Ladestreifen, noch voller Patronen, gehören zu einem US-Gewehr, erzählte Park Jongwoo beim Rundgang durch die Ausstellung.

In ihr stehen seine Fotos im Mittelpunkt, ergänzt durch Informationen zum Korea-Krieg und die DMZ. Park Jongwoos Aufnahmen waren schon in Seoul, New York und Paris zu sehen, in Berlin wurden ihnen Fotos und Filme beigefügt, die von US-Soldaten an der innerdeutschen Grenze aufgenommen wurden und denen aus Korea mitunter ähneln, meist aber nicht. Ganz so kriegerisch wie an der koreanischen Demarkationslinie ging es hierzulande zum Glück doch nicht zu.

Mit Sondererlaubnis des südkoreanischen Verteidigungsministeriums durfte Park Jongwoo 2009/10 in der Demilitarisierten Zone fotografieren. © Andreas Conrad

Die DMZ ist ein vier Kilometer breiter, halb zu Nord-, halb zu Südkorea gehörender Geländestreifen quer durch die Halbinsel. Bis auf die „Joint Security Area“ – das ist der Ort, an dem Donald Trump den „Rocket Man“ Kim Jong Un traf und wo es sogar „Guided Tours“ wie die mit dem kürzlich in den Norden geflüchteten US-Soldaten gibt – darf auch der südkoreanische Teil nicht von Unbefugten betreten werden.

Aber Park Jongwoo war befugt, 2009 und 2010 eingeladen vom südkoreanischen Verteidigungsministerium, um 60 Jahre nach Ausbruch des Koreakrieges den Alltag der südkoreanischen Soldaten in der DMZ zu dokumentieren und wohl zugleich auf den sehr brüchigen Frieden hinzuweisen, der genaugenommen keiner ist. Offiziell befinden sich Nord- und Südkoreas im Kriegszustand.

Das bekam auch Park Jongwoo zu spüren. Zweimal musste er nach militärischen, von Nordkorea ausgelösten Zwischenfällen seine Arbeit abbrechen, konnte sie schließlich nur noch von außen mittels Teleobjektiv fortsetzen. Gelungen ist ihm trotz aller Widrigkeiten das Porträt einer beklemmenden Wirklichkeit. Über das rein Dokumentarische gehen diese Fotos oft hinaus, wirken durchkomponiert, sind mit deutlich künstlerischem Anspruch entstanden.

Die innerdeutsche Grenze mit DDR-Wachturm bei Bad Hersfeld im Jahr 1987. © AlliiertenMuseum/U.S. Army Photograph

Kilometerlang schlängeln sich die Stacheldrahtzäune durch eine oft fast malerische Landschaft, sehen die MG-Stellungen, die Wachtürme, die Panzersperren aus, als könnte das Gemetzel gleich wieder losgehen. Misstrauisch beäugen sich die Soldaten beider Seiten durch ihre Feldstecher, warnen rote Schilder vor Minen, pirschen Infanteristen mit schussbereitem Gewehr durchs Gelände, rollen am Horizont Panzer vorbei.

Und doch hat sich Park Jongwoo über all dem kriegerischen Treiben den Sinn fürs Schöne, Friedliche bewahrt, hat er seine Kamera nicht nur auf die letzten Kombattanten des Kalten Krieges gerichtet, sondern immer wieder auch auf die Zeugen einer idyllisch-friedlichen Natur: Der wehrhafte Betonbunker mag jedem Angriff trotzen, dem neugierig um die Ecke linsenden Reh ist das egal. Und die Soldaten mögen so viel patrouillieren wie sie wollen, zu ihren stiefelbewehrten Füßen blühen trotz allem Blumen.