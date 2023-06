Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen Was muss dem Staat noch alles gehören? 

Berlin darf große Immobilienkonzerne vergesellschaften. Das ist das Ergebnis des 153-seitigen Abschlussberichts der vom Senat eingesetzten Expertenkommission. Und jetzt? Wie geht’s weiter? Was muss passieren, damit es wirklich zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen kommt? Was hat es mit dem geplanten Rahmenvergesellschaftungsgesetz auf sich? Und: Was sollte dem Staat eigentlich noch alles gehören? Darüber sprechen Ann-Kathrin Hipp und Lorenz Maroldt im Checkpoint-Podcast „Berliner & Pfannkuchen“.

Im Podcast mit dabei: Herta Däubler-Gmelin, ehemalige Justizministerin und Vorsitzende der Expertenkommission, Torsten Schneider Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und Dirk Stettner, Fraktionsvorsitzender der CDU.