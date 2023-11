Freie Universität und Handelskammer kooperieren Sie wollen Studienabbrecher in Ausbildung vermitteln

Nach der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) hat nun mit der Freien Universität Berlin (FU) die zweite Berliner Universität eine Kooperationsvereinbarung mit der Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK) unterzeichnet. Die Idee einer engeren Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ist also nicht neu, soll aber gleichsam Innovationen in der Stadt fördern und hervorbringen.

Feierlich trafen sich Günter Ziegler, Präsident der FU, und Sebastian Stietzel, Präsident der IHK Berlin, zur Unterschrift am FU-Standort in Dahlem. Die Partnerschaft soll vor allem die Zusammenarbeit im Gründungsbereich sowie bei der Fachkräftegewinnung verstärken.

Zentrale Aufgaben wie die digitale Transformation, die Energie- und Mobilitätswende und das Gesundheitswesen meistern wir nur, wenn Wissenschaft und Wirtschaft an einem Strang ziehen. Sebastian Stietzel, Präsident der IHK Berlin.

Ein zentrales Ziel ist es, die Verbindung zwischen Wissenschaft und kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu fördern. „Zentrale Aufgaben wie die digitale Transformation, die Energie- und Mobilitätswende und das Gesundheitswesen meistern wir nur, wenn Wissenschaft und Wirtschaft an einem Strang ziehen“, sagte Sebastian Stietzel, Präsident der IHK Berlin.

Angebote für Studienabbrecher

Neue Formate und bewährte Veranstaltungen wie „Business & Beer“ sollen zwischen dem „Career Service“ der Freien Universität und den KMU vermitteln sowie Fachkräfte und Betriebe zusammenbringen.

Hierbei soll auch ein Fokus auf Studienaussteiger:innen gelegt werden, die mithilfe der IHK schneller mögliche Ausbildungsperspektiven aufgezeigt bekommen. „Die Freie Universität Berlin und die IHK Berlin werden bereits bestehende sowie neue Projekte zum Wissens- und Technologietransfer voranbringen“, sagte Günter Ziegler, Präsident der Freien Universität Berlin.

Die Zusammenarbeit zwischen der Freien Universität Berlin und der IHK Berlin soll nicht nur die Innovationsdynamik in Berlin stärken, sondern auch dazu beitragen, Talente in der Metropolregion zu halten. „Berlin ist dafür der ideale Ort: Ein internationaler Gründungs-Hotspot, an dem die Innovationskraft unserer Hochschulen einen wesentlichen Anteil hat“, sagte Henry Marx, Staatssekretär für Wissenschaft in Berlin, zu der neuen Kooperationsvereinbarung.