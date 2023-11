Geisterladen in Berlins City West Jahrelang geschlossen und jetzt auf einmal Räumungsverkauf

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 285.000 Mal abonniert. Mit mehr als 39.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unseren Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Viele Jahre lang war das Wilmersdorfer „Bettenhaus Werner Schmidt“ an der Uhlandstraße geschlossen. Aber in den Schaufenstern verblieb Bettwäsche samt Werbung für Sonderangebote – und eine frühere Betreiberin zahlte aus unbekannten Gründen weiterhin die Miete . Über dieses Rätsel haben wir schon im Juli 2022 berichtet. Erst jetzt hat überraschend ein Räumungsverkauf begonnen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Schwimmbäder in „destraströsem Zustand“

Filmverleiher führt das Kiez-Kino „Klick“ mit großem Erfolg

Weihnachtsbeleuchtung am Ku’damm ist weitgehend gesichert

Wir berichten aus der BVV

Beschleunigung für größtes bezirkliches Bauprojekt in Schmargendorf

Vorkaufsrecht für Wohnhaus scheitert am Senat

Gesprengter Tempo-Blitzer am Ku’damm wird ersetzt – Bezirksamt fordert auch einen Standort an der Straße des 17. Juni

Zwei Büchertausch-Boxen sind wieder in Betrieb

Freikarten für geführten Galerierundgang

Eislaufsaison beginnt in Wilmersdorf

