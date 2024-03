Gemeinsam nicht einsam Netzwerke für Senioren in Berlin und Brandenburg

Die Kinder haben jetzt ihre eigenen Familien, und die Enkel in der Pubertät kommen nicht mehr so oft zu Besuch. Oder es gibt keine eigenen Kinder, weswegen einem in der stillen Wohnung schon etwas einsam ums Herz werden kann. Dabei sind soziale Kontakte ein Schlüssel für seelisch gesundes Altern. Wir haben da ein paar Tipps fürs Wohlergehen.