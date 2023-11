150 Jahre Stacheldraht Von der Viehzucht bis zum Todesstreifen

1 Schmerzgrenze

Rückblickend erscheint es fast logisch, dass er ein Kind des Wilden Westens ist. Denn wo Land neu aufgeteilt, wo Besitzverhältnisse teils gewaltsam festgesetzt werden, braucht es die Möglichkeit, eine klare Grenze zu ziehen. Eine, bei der es wehtut, wenn man sie überschreitet. Eine aus Stacheldraht.

Mitte des 19. Jahrhunderts war der heutige Mittlere Westen der USA eine Region ohne feste Regeln. Die Great Plains, das ausladende Gebiet trockenen Weidelands östlich der Rocky Mountains, war vor allem für Viehzüchter interessant, die ihre riesigen Rinderherden dort weitläufig weiden ließen.

Doch mit wachsender Besiedlung kam es zu einem Problem: Wer Land besaß, wollte nicht, dass fremde Rinder den eigenen das Gras streitig machen. Herkömmliche Zäune konnten die kräftigen Tiere jedoch leicht durchbrechen. Was tun?

Ende Oktober des Jahres 1873 stellte der Farmer Joseph F. Glidden auf einer Fachmesse in DeKalb im US-Bundesstaat Illinois seine Lösung vor: eine Abfolge von Spanndrähten, die Enden umeinander gewickelt und dann schräg abgeschnitten. Der Stacheldraht war geboren.

2 Abstandhalter

Gliddens Erfindung verbreitete sich rasch. Bald schon waren Millionen von Hektar Land mit Stacheldraht überzogen. Der Grund dafür lag in seiner unheimlichen Effizienz: Er übte Kontrolle aus, ohne Arbeit zu machen. Und trug die Sanktion einer Zuwiderhandlung bereits in sich: Die Tiere lernten schnell, dass sie sich teils schwer verletzen, wenn sie sich auflehnten. Stacheldraht, könnte man sagen, gab dem Menschen die Möglichkeit, Gewalt anzuwenden, ohne sie direkt ausüben zu müssen.

„Künstlicher Brombeerstrauch“. Französische Soldaten installieren 1940 Stacheldraht an der Front des Zweiten Weltkriegs. © imago/United Archives International

Wohl auch deshalb dauerte nicht lange, bis der Stacheldraht auch gegen Menschen eingesetzt wurde. Erstmals 1899 im Krieg der Briten gegen die weißen kolonialen Siedler in Südafrika, ein gutes Jahrzehnt später prägte er den Grabenkampf des Ersten Weltkrieges – und viele weitere Konflikte des 20. Jahrhunderts. Denn der „künstliche Brombeerstrauch“, wie französische Soldaten den Stacheldraht im Ersten Weltkrieg nannten, hielt nicht nur zuverlässig feindliche Truppen auf Abstand. Er war auch leicht zu errichten und schwer zu zerstören.

3 Ausgrenzer

Inzwischen ist Stacheldraht zum Synonym geworden. Wo er ist, herrschen Unmenschlichkeit, Ungerechtigkeit und Gewalt. Er umzäunte die Konzentrationslager der Nazis, in ihm starben Menschen, die versuchten, durch den Todesstreifen aus der DDR zu fliehen. Als Mahnung prangt er im Logo der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Stacheldraht teilt – nicht nur Gebiete, sondern auch Menschen in drinnen und draußen, in gut und böse.

Doch wer glaubt, diese Zeiten seien vorbei, liegt falsch. Stacheldraht hat weiterhin Hochkonjunktur, zuletzt produzierte allein China mehr als zwei Millionen Tonnen pro Jahr. Eingesetzt wird er vor allem an den europäischen Außengrenzen und in den USA. An der Grenze zu Mexiko, zwischen Polen und Belarus, Ungarn und Serbien oder um Ceuta und Melilla, die massiv abgeschotteten spanischen Exklaven in Marokko.

Zur Sicherung der Territorien, wie es heißt – und zur Abschreckung. Denn Stacheldraht hat immer zwei Seiten. Jene, die Schutz vor Unerwünschtem bietet. Und jene, die diesem mit Schmerz und dem Tod droht.