1,55 Millionen Zuschauer verfolgen Becker-Beichte Hauptdarsteller im eigenen Leben

Schwer zu sagen, wer sich vom weltexklusiv ersten Interview mit Boris Becker mehr versprochen hat. Entweder der frisch entlassene Prominente selbst oder Sat1, der mehr als eine halbe Million Euro für die TV-Beichte gezahlt haben soll. Die Einschaltquote für die inklusive Werbung 140 Minuten lange Sendung lockte im Schnitt zur besten Sendezeit ab 20 Uhr 15 nur 1,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher. Eine verhaltende, ja bescheidene Resonanz.

Nettoreichweite höher

Interessant ist dabei die vom Branchendienst dwdl gemachte Beobachtung: Die Nettoreichweite, also die Zahl derjenigen, die mindestens für kurze Zeit mal reingeschaltet haben, lag mit 5,2 Millionen erheblich höher. Heißt: Nicht wenige haben reingeschaut, um dann schnell wieder das Programm zu wechseln. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 5,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,9 Prozent Marktanteil erzielt.

Die freundlichen, anteilnehmenden und selten harten Fragen von Sven Gätjen mussten Boris Becker nicht in Verlegenheit bringen. Er wollte beichten, da reichten Stichworte. Dass Boris Becker so kurz nach der Haftentlassung gleich die große Fernseh-Öffentlichkeit suchte, zeigt sein Dilemma. Nach seinen grandiosen Tenniserfolgen hat er sich erfolglos als Geschäftsmann versucht, was ihm mehr oder weniger geblieben ist, ist seine eigene Biographie. Nicht ein unbedingt inhaltsreiches Leben hat sich den Sportlerjahren angeschlossen. Frauen, Schulden, Insolvenz - was ein Promi-Leben in Schieflage so zu bieten hat.

Aber eine Beziehung hält unverbrüchlich an: jene zu den Medien. Wie anders auch soll ein Boris Becker sein Leben und seinen Lebensunterhalt gestalten? Er ist der beste Hauptdarsteller seiner eigenen Soap-Dramaturgie. Die muss er verkaufen, verkaufen müssen, also wird er sie mit weiteren Kapiteln füttern.

Zur Startseite