Ein grausamer Fund sorgt für Entsetzen in Großbritannien: In Grays in der Grafschaft Essex östlich von London wurden 39 Leichen in einem Lkw-Container entdeckt. Nur nach und nach werden die Details bekannt.

Was wir wissen:

Die Opfer: Bekannt ist nur, dass die Leichen von 38 Erwachsenen und einem Teenager geborgen wurden.

Bekannt ist nur, dass die Leichen von 38 Erwachsenen und einem Teenager geborgen wurden. Der Fahrer : Am Steuer des Lkw war ein 25-jähriger Nordire. Er wurde unter Mordverdacht festgenommen.

: Am Steuer des Lkw war ein 25-jähriger Nordire. Er wurde unter Mordverdacht festgenommen. Der Fundort : Entdeckt wurde der Lkw mit den Leichen im Industriegebiet von Grays in der Graftschaft Essex. Das liegt etwa 30 Kilometer östlich von London an der Themse.

: Entdeckt wurde der Lkw mit den Leichen im Industriegebiet von Grays in der Graftschaft Essex. Das liegt etwa 30 Kilometer östlich von London an der Themse. Die Einreise in Großbritannien: Der Laster erreichte am Samstag britischen Boden über den walisischen Hafen Holyhead. Dieser ist etwa 500 Kilometer von dem Fundort in Grays entfernt.

Was wir nicht wissen:

Die Herkunft der Opfer: Unklar ist, woher die 38 gestorbenen Menschen kommen. Die Umstände lassen vermuten, dass es Flüchtlinge waren. Dafür gibt es aber keine Bestätigung.

Unklar ist, woher die 38 gestorbenen Menschen kommen. Die Umstände lassen vermuten, dass es Flüchtlinge waren. Dafür gibt es aber keine Bestätigung. Der Startpunkt des Lkw: Nicht bekannt ist, wo der Laster gestartet war. Von der Polizei heißt es, er könnte in Bulgarien gestartet sein, aber auch hierfür gibt es keine Bestätigung.

Nicht bekannt ist, wo der Laster gestartet war. Von der Polizei heißt es, er könnte in Bulgarien gestartet sein, aber auch hierfür gibt es keine Bestätigung. Die Route des Lkw: Bisher kann man nur mutmaßen, welchen Weg der Laster genommen hat. Sollte er tatsächlich in Bulgarien gestartet sein, dann wäre der Hafen von Holyhead ein größerer Umweg gewesen. Dort legen vor allem Schiffe und Fähren aus Irland an. So gibt es die Theorie, dass der Lkw von Festland-Europa mit einem Schiff erst nach Irland gelangte und dann über Dublin Großbritannien erreichte. Er könnte direkte Verbindung über Calais und Dover gemieden haben, weil es dort sehr strrenge Kontrollen gibt.

Bisher kann man nur mutmaßen, welchen Weg der Laster genommen hat. Sollte er tatsächlich in Bulgarien gestartet sein, dann wäre der Hafen von Holyhead ein größerer Umweg gewesen. Dort legen vor allem Schiffe und Fähren aus Irland an. So gibt es die Theorie, dass der Lkw von Festland-Europa mit einem Schiff erst nach Irland gelangte und dann über Dublin Großbritannien erreichte. Er könnte direkte Verbindung über Calais und Dover gemieden haben, weil es dort sehr strrenge Kontrollen gibt. Der Verbleib des Lkw in Großbritannien: Bereits am Samstag erreichte das Fahrzeug den britischen Hafen Holyhead. Erst vier Tage später am Mittwoch wurde er etwa 500 Kilometer entfernt gefunden. Wo der Lkw dazwischen war, ist unklar.

Bereits am Samstag erreichte das Fahrzeug den britischen Hafen Holyhead. Erst vier Tage später am Mittwoch wurde er etwa 500 Kilometer entfernt gefunden. Wo der Lkw dazwischen war, ist unklar. Die Hintermänner: Sollte es sich tatsächlich bestätigen, dass die Toten Flüchtlinge waren, dann müsste es auch Schleuser geben, die verantwortlich sind. Ermittler der nationalen britischen Polizei sollen nun dem Verdacht nachgehen, dass Organisierte Kriminalität für die Toten verantwortlich sein könnte.

Mehr zum Thema Essex in Großbritannien 39 Leichen in Lkw-Container nahe London entdeckt

Premierministerin Boris Johnson und seine Innenministerin Priti Patel versicherten kurz nach dem Bekanntwerden des Leichenfunds, dass eine umfassende Aufklärung angestrebt werde. International wurde viel Betroffenheit gezeigt. Auch Kanzlerin Angela Merkel zeigte sich „tief erschüttert“.