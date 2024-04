46 Jahre ohne dich Wie Monika und Mike ihre alte Urlaubsliebe wiederfanden

Monika ist nervös. Zehn Stunden Flug liegen vor ihr, als sie 2022 am Flughafen München in die Maschine nach Vancouver steigt. Zehn Stunden zurück in der Zeit, aber eigentlich reist sie ganze 46 Jahre.

Es war 1976, als sie gemeinsam mit einer Freundin in dem kleinen Fischerdorf auf Kreta ankommt. Kreta war damals nicht besonders touristisch, der kalte Februar zeigte die Insel von ihrer rauen und unwirtlichen Seite. Ihre Freundin wollte in dieses Dorf, weil sie dort in einen Fischer verliebt war, aber das ist eine andere Geschichte. Monika ist 21 und frisch getrennt, der Urlaub kommt da gerade recht.